Slovencev še ni zajela rumena mrzlica

Tresla se je gora, rodila se je miš. Tako bi lahko opisali razplet 6. etape Toura, ki se bo zapisala v srce Alekseja Lucenka. Kazahstanec iz ekipe Astana je po maratonskem pobegu slavil prvo zmago na dirki po Franciji. Rumena majica pa je ostala na plečih Adama Yatesa, saj ne Primož Roglič ne Tadej Pogačar (še) nista pokazala želje, da bi mu jo slekla. To je bil dan, ki je obetal več. Ne le ker sta v skupni razvrstitvi oba slovenska aduta vodilnemu Britancu dihala za ovratnik, Roglič z zaostankom le treh sekund, Pogačar sedmih. Tudi karavana Toura je sprva spet pokazala pravo, bolj bojevito podobo. Po 5. etapi je bilo mogoče slišati in prebrati veliko očitkov, ker ves dan ni bilo niti enega poskusa pobega, čeprav se glavnini ni pretirano mudilo proti cilju. V 6. etapi so se takoj po startu iz glavnine izstrelili Nicolas Roche (Sunweb), Neilson Powless (EF), Edvald Boasson Hagen (NTT), Daniel Oss, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg Van Avermaet (CCC), Jesus Herrada (Cofidis) in Lucenko (Astana). Največ pozornosti je pritegnil olimpijski prvak Van Avermaet, ki je bil pred etapo na 28. mestu z zaostankom 3:17 najbolj nevaren rumeni majici. Luka Mezgec in drugi Yatesovi pomočniki pri ekipi Mitchelton Scott so poskrbeli, da prednost ubežnikov ni presegla 6:30. Van Avermaetove možnosti, da bi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, pa so odločneje zatrli kolesarji Jumba Visme. Ko je 45 km pred ciljem narekovanje tempa na čelu glavnine prevzel Tony Martin, se je prednost hitro stopila pod štiri minute, ko se je začel trojni ciljni vzpon – drug za drugim so si sledili prelaz Mourèzes (6 km, povprečni naklon 4,8 odstotka), Lusette (11,7 km, 7,3 odstotka) in Mont Aigoual (8,3 km, 4odstotke) –, je vse kazalo, da bo Rogličev črno-rumeni vlak spet tako povišal hitrost, da mu nihče ne bo kos. Zategnili zavoro A strojevodja je potegnil za ročno zavoro, nizozemska ekipa je v zelo hitri etapi (karavana je pod odločilne klance prišla s povprečno hitrostjo 47 km/h) pobudo na čelu glavnine prepustila tekmecem iz Ineosa, ki pa niso pokazali posebne moči. Najmočnejši med ubežniki niso več izgubljali prednosti, temveč so jo začeli spet povečevati. Monotonijo v skupini favoritov je razbil le neuspešen napad Fabia Aruja in kratkotrajne težave Pogačarja, ko so mu morali zaradi počene zračnice zamenjati zadnje kolo. Nase je z zmago v sprintu glavnine morda iz protesta opozoril Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), ki je dan prej izgubil rumeno majico zaradi svoje nespametnosti in strogosti sodnikov. Ti so k njegovemu času pribili 20 sekund, ker je znotraj meje 20 km do cilja, ko je to prepovedano, od svoje ekipe prejel bidon. Zaradi tega je s 1. zdrsnil na 16. mesto. Tako pri Rogličevi Jumbo Vismi kot Pogačarjevi zasedbi UAE so ocenili, da je zaključni del etape preveč položen, da bi se na njej splačalo udariti za rumeno majico. Morda bi jo kateri od Slovencev lahko tudi oblekel z bolj napadalno vožnjo, vendar bi jo moral s svojo ekipo nato danes braniti. S pogledom proti končni zmagi v Parizu bi bilo to nepotrebno trošenje energije, v 7. etapi pred kolesarji ni omembe vrednih orografskih pregrad, 168 km dolga preizkušnja (Millau–Lavaur) je skoraj povsem ravninska. Gotovo si bodo Roglič, Pogačar in njuni tekmeci želeli miren dan v sedlu, za konec prvega tedna sta namreč na sporedu dve pirenejski etapi. Tam pa je že bolj verjetno, da bo Slovence začela tresti rumena mrzlica.