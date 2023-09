Slovence varovali policiji dveh držav

Slovenska nogometna reprezentanca v boju za evropsko prvenstvo bije srdito bitko za eno od prvih dveh mest v skupini H, ki bi ji prinesli nastop na euru 2024. Pri tem ne tekmuje le na igrišču, pač pa tudi ob njem. Vsako potovanje predstavlja edinstven logističen izziv.

Slovenci so prišli ob italijansko obalo Jadranskega morja v soboto zvečer, potem ko so opravili trening in uradne medijske obveznosti kar v svoji bazi na Brdu pri Kranju na rojstni dan selektorja Matjaža Keka. Slednji ničesar ni želel prepustiti naključju. V boju za prvo ali drugo mesto v skupini z Dansko, Finsko in Kazahstanom bo štela vsaka točka, zato želi strokovni štab s pomočjo NZS zagotoviti optimalne razmere za vadbo reprezentantom in njihovo pripravo za tekmo, četudi s San Marinom.

Po pristanku letala na bližnjem letališču so se zato Slovenci odpravili kar v Pesaro, ki je predstavljal zanesljivejšo izbiro kot nekatera druga mesta, ki so bližje San Marinu. Leta 2016 so denimo spali v letoviškem mestu Riccione blizu Riminija, ki pa leži povsem blizu Misana, prizorišča letošnje dirke v razredu motogp, zato ni bil primerna destinacija za Kekove Slovence.

Zaradi dirke motociklistov in številnih navijačev ter nekaterih drugih logističnih izzivov pred San Marinom smo se odločili za Pesaro.

Pesaro poznajo Ljubljančani

Pesaro resda sodi med bolj znana italijanska mesta za slovenske športnike – tamkajšnji košarkarski klub Scavolini denimo dobro poznajo privrženci ljubljanske košarke oziroma nekdanjih klubov Smelta in Uniona Olimpije.

»Zaradi dirke motociklistov in številnih navijačev ter nekaterih drugih logističnih izzivov pred San Marinom smo se odločili za Pesaro, tudi zaradi morebitne večje izgube časa zaradi številnih zaprtih cest smo raje vse opravili doma na Gorenjskem,« nam je zaupal Kek. Njegovi aduti resda niso prišli na počitnice – četudi vsa omenjena mesta predstavljajo res dolgo jadransko riviero, je ta drugačna od hrvaške, ki so je vajeni Slovenci. Namesto globoke vode in značilnih plaž kraljujeta v Italiji mivka in »neskončno« nizka voda.

»Operacija San Marino« je Slovencem omogočila še eno zanimivo izkušnjo – spremstvo policije dveh držav na 50-minutni vožnji od Pesara do olimpijskega stadiona v San Marinu. Med prvim delom poti je varovala Slovence italijanska policija, po vstopu v žepno državico s 33.000 prebivalci policija San Marina. Najbrž gre kar verjeti, da Keku in njegovim adutom na preostalih potovanjih do konca tega cikla – v Belfastu in Københavnu – ne bo tako zapleteno kot v zadnjih dneh.