Slot nad Kloppov urok

Branilec naslova evropskega prvaka Real Madrid se že dolgo ni znašel v položaju, v katerem mu pripada vloga avtsajderja, kot pred današnjo tekmo lige prvakov v Liverpoolu menijo stavnice.

Kvota na njegovo zmago na Anfieldu se je približala štirici, potem ko se je izkazalo, da Carlo Ancelotti ne bo mogel računati tudi na nesojenega dobitnika zlate žoge Viniciusa. A tudi rdeči imajo določene težave, ob tem mora imeti trener Arne Slot v mislih tudi zanje še bolj pomemben nedeljski derbi z Manchester Cityjem.

Arne Slot ima veliko razlogov za veselje. FOTO: Andrew Boyers, Reuters

Tekma med šestkratnim prvakom Liverpoolom in petnajstkratnim Real Madridom je osrednji derbi 5. kola lige prvakov. Je tudi ponovitev finalov iz let 1981, 2018 in 2022, prvič so bili boljši Angleži, potem dvakrat Španci. Velikana sta se doslej pomerila enajstkrat, Real ima sedem zmag, Liverpool tri, zadnja je že precej stara, v sezoni 2008/09 je bilo na Anfieldu 4:0. Pred dvema sezonama je bil kraljevski klub v osmini finala boljši s skupnih 6:2.

Toda slika je zdaj malce drugačna. Liverpool blesti na vseh frontah, v premier league ima že zajetno prednost osmih točk pred Manchester Cityjem, v ligi prvakov je edini stoodstoten s štirimi zmagami. V sezoni je doživel le en poraz. Na 18 tekmah je v vseh tekmovanjih zabil 42 golov (povp. 2,3), od teh 12 Mohamed Salah, z dvema tudi mož odločitve na nedeljskem gostovanju v Southamptonu (2:3).

Kylian Mbappe se bo moral znajti brez Viniciusa, ki mu je podal za gol v nedeljo. FOTO: Isabel Infantes, Reuters

Slot je nadgradil »heavy metal« nogomet Jürgena Kloppa in mu dodal nekaj »finosti«, tudi poškodbe niso vzele zagona Liverpoolu. Ko se je poškodoval vratar Alisson Becker, ga je več kot odlično zamenjal Irec Caoimhin Kelleher; ko je odšepal Trent Alexander-Arnold, je vskočil Conor Bradley, tudi odsotnost Dioga Jote se ne pozna. Ekipa je uigrana, edina poletna okrepitev je bil Federico Chiesa, ki pa še ni zaigral.

12 golov in 10 podaj je na 18 tekmah zbral Mohamed Salah.

Zdesetkani Real

LP 27. nov. pari

Real Madridu gre dobro v Španiji, tesno diha za ovratnik Barceloni. Tudi v ligi prvakov je še povsem v igri za izločilne boje. Toda forma močno niha, zelo netipična zanj sta bila domača poraza z Barcelono (0:4) in nazadnje z Milanom (1:3), pred tem so bili Los Blancos poraženi tudi v Lillu (0:1). Kylian Mbappe, ki je znova izpustil reprezentančno akcijo Francije, se ukvarja s težavami zunaj igrišča (obtožbe za posilstvo, tožba proti PSG), z njegovim prihodom je ugasnil Jude Bellingham. Lani je na prvih 10 tekmah dosegel prav toliko golov, v tej sezoni na 14 le dva, drugega v nedeljo za 3:0 pri Leganesu. Bolj, kot si je Ancelotti želel, se pozna odsotnost upokojenega Tonija Kroosa. Zdaj si je stegensko mišico nategnil Vinicius, poleg njega so poškodovani še Eder Militao, Rodrygo, Aurelien Tchouameni, Dani Carvajal in David Alaba. Tako bodo vrzeli krpali Arda Güler, ki je v LP doslej odigral skupaj le 39 minut, Brahim Diaz, Eduardo Camavinga in zimzeleni Luka Modrić.

V odsotnosti Viniciusa in Rodryga bo veliko bremena v napadu nosil Mbappe, ki sicer raje igra na levi strani kot v konici. »Mislim, da se moja forma dviga, vse bolje se razumem s soigralci. Lahko igram na vsakem položaju, na levi, na desni, v sredini. Želim pomagati moštvu in dosegati gole,« je odločen Mbappe, ki je bil strelec prvega gola proti Leganesu.

8 tekem zapored Liverpool ni premagal Real Madrida.

Temni oblaki nad Anfieldom

Slot po 16 zmagah na 18 tekmah preživlja medene tedne v mestu Beatlov, nad katerega pa se počasi zgrinjajo temni oblaki v obliki nedorečene prihodnosti ključnih igralcev Salaha, Virgila van Dijka in Alexandra-Arnolda, ki se jim pogodbe iztekajo. Salah je po zadnji tekmi že javno povedal, da še ni prejel ponudbe in da ga to skrbi. Če glavni igralec in kapetan nista zadovoljna, se lahko slaba volja hitro razširi po slačilnici. Alexandra-Arnolda pa si želita prav Real Madrid in prijatelj Bellingham.

Klopp v vseh šestih tekmah ni premagal Real Madrida, kar je še ena priložnost za Slota, da se otrese Nemčeve sence. Ne sme pa na mizo položiti vseh adutov, saj ga v nedeljo čaka še obračun s Pepom Guardiolo. »Pred nami je nekaj zares zanimivih izzivov, za začetek proti ekipama, ki že nekaj let dominirata evropskemu nogometu,« se višine letvice zaveda bivši trener Feyenoorda, ki želi še naprej uživati v trenutku, s težavami pa naj se ukvarjajo nadrejeni.