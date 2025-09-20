  • Delo d.o.o.
KOLESARSTVO

Slavljenec Pogi po novo mavrico

Slovenski as bo na SP v Ruandi v vožnji na čas izzval svetovnega in olimpijskega prvaka Remca Evenepoela.
Bo Pogi oblekel še eno mavrično majico? FOTO: Benoit Tessier /Reuters

Bo Pogi oblekel še eno mavrično majico? FOTO: Benoit Tessier /Reuters

Tadej Pogačar je prvi favorit vožnje na čas. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Tadej Pogačar je prvi favorit vožnje na čas. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Glavni tekmec bo Remco Evenepoel. FOTO: Sarah Meyssonnier /Reuters

Glavni tekmec bo Remco Evenepoel. FOTO: Sarah Meyssonnier /Reuters

Bo Pogi oblekel še eno mavrično majico? FOTO: Benoit Tessier /Reuters
Tadej Pogačar je prvi favorit vožnje na čas. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
Glavni tekmec bo Remco Evenepoel. FOTO: Sarah Meyssonnier /Reuters
Miha Hočevar
 20. 9. 2025 | 07:10
A+A-

 V slovenski izbrani vrsti si veliko obetajo že od uvodnega dneva prvega kolesarskega svetovnega prvenstva na afriški celini. Jutri bosta na sporedu članski vožnji na čas, na katerih bo v naši reprezentanci tako rekoč vse ostalo v družini. V ženski konkurenci se bo za vrhunski rezultat potegovala Urška Žigart, v moški pa bo svojo prvo mavrično majico v tej disciplini lovil njen zaročenec Tadej Pogačar.

Za oba bi bil to lahko zgodovinski dan na trasah, ki jima ustrezata. Po dolgem času je vožnja na kronometer na velikem tekmovanju razgibana in zahtevna, kot je nazadnje bila na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu in pred tem na SP 2017 v Bergnu. Na teh preizkušnjah je Primož Roglič Sloveniji prikolesaril zlato in srebro. Kot kaže, je napočil čas za novo kolajno v »uri resnice«.

Morda še ne pri Urški Žigart, ki bo na 31,2-kilometrski progi s 460 višinskimi metri poizkušala izboljšati svojo najboljšo uvrstitev, lansko 17. mesto iz Züricha ter tudi najboljši slovenski ženski dosežek na SP, 12. mesto Eugenie Bujak iz Glasgowa 2023.

Tadej Pogačar je prvi favorit vožnje na čas. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
Tadej Pogačar je prvi favorit vožnje na čas. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Pogačar za najboljši slovenski kronometer na SP potrebuje zlato, s katerim bi presegel Rogličevo srebro iz Norveške, trasa v Kigaliju pa mu to omogoča. Na 40,6 kilometra dolžine bodo štirje klanci, na njih pa uradno 680 metrov skupne višinske razlike, po meritvah spletne strani Procyclingstats kar 758 višinskih metrov. Kronometer ni gorski, je pa tako zahteven, da je od nastopa odvrnil številne specialiste za to disciplino, tudi dvakratnega svetovnega prvaka Filippa Ganno, ki je v napovedih o zmagovalcu glas namenil slovenskemu zvezdniku.

»Pogačar je pokazal, da je v odlični formi, on je tisti, ki ga je treba premagati, vendar bo zagotovo veliko tekmecev, in upamo, da bodo tudi Italijani tisti, ki se bodo borili za vrh,« je dejal Ganna, s katerim se vsaj v prvem delu strinjajo tudi stavnice.

Zanje je Pogačar prvi favorit, čeprav bo njegov tekmec Remco Evenepoel, ki ima za seboj precej uspešnejšo zgodovino nastopov na velikih tekmovanjih v vožnji na čas. Ne nazadnje bo jutri lovil svoj tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, potem ko je bil najboljši tako v Glasgowu 2023 kot Zürichu 2024, ob tem pa je tudi olimpijski zmagovalec iz lanskega Pariza.

Ko gre cesta navkreber, Evenepoelova prednost običajno izpuhti.

Remco po hat-trick

»Ko si Pogačar nekaj zamisli, je to znak, da se počuti pripravljenega. Veselim se bitke z njim. Upajmo, da ne bo tesna, vendar je odličen dodatni izzivalec. Seveda so tu še drugi močni možje. Jay Vine, na primer, je v dobri formi. Ampak na meni je, da ubranim svojo mavrično majico,« je samozavesten belgijski zvezdnik, ki je 21 od svojih 65 kariernih zmag med profesionalci slavil v vožnji na kronometer.

Glavni tekmec bo Remco Evenepoel. FOTO: Sarah Meyssonnier /Reuters
Glavni tekmec bo Remco Evenepoel. FOTO: Sarah Meyssonnier /Reuters

Pogačar, ki je skupno pri 104 zmagah, je bil na kronometrih najhitrejši »le« osemkrat, od tega trikrat na slovenskem prvenstvu, štirikrat v etapi Toura in enkrat v etapi Gira. Na SP je bil doslej najboljši 6. v Wollongongu 2022. A to gre pripisati tudi temu, da doslej v bojih za mavrične majice še nikoli ni dirkal na trasi, ki bi mu tako ustrezala.

Ko gre cesta navkreber, Evenepoelova prednost običajno izpuhti. Tako je bilo tudi na letošnji dirki po Franciji, na kateri je Belgijec dobil ravninsko prvo vožnjo na čas v 5. etapi 16 sekund pred Slovencem. Ta je nato kraljeval v 13. etapi, gorski vožnji na čas v Pirenejih, na kateri je Evenepoel zaostal kar 2:39.

Takšne razlike tokrat gotovo ne bo, a v Pogačarjev prid poleg izjemne motivacije – svojo prvo kronometrsko mavrično majico bo lovil na svoj 27. rojstni dan – govori dejstvo, da Evenepoel še ni zmagal v vožnji na čas z več kot 427 višinskimi metri.

Urška Žigart bo lovila najboljšo slovensko uvrstitev na SP.

kolesarstvoTadej Pogačarkolesarjenjedirkamavrica
