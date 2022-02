Slokarjeva za desetinko ob kolajno, Vlhova olimpijska prvakinja

Ajdovka Andreja Slokar, ki prvič nastopa na olimpijskih igrah, je v prvo napadla brezkompromisno in si tako priborila četrto mesto, s katerega je napadla kolajno, ki je bila realno dosegljiva. Z veliko večino proge je odlično opravila, vendar jo je napaka v zadnji tretjini proge stala vodstva in morebitnega napredovanja do kolajne. Na koncu se je izkazalo, da je za kolajno zaostala le za desetinko in pristala na končnem petem mestu z zaostankom vsega 22 stotink.

Po nastopu je vsa v solzah spregovorila za RTVS in povedala, da je njena napaka posledica še bolj brezkompromisnega napafa v drugo: »Kdor ne reskira, ne profitira. Seveda me zdaj zelo boli, še posebej ko vidim, kako majhen je zaostanek in kako veliko napako sem naredila.«

Ana Bucik se je prva od dveh Slovenk podala iz štartne hišice in opravila odlično. V zgornjem delu je začela nekoliko zadržano, tako je bilo tudi v veleslalomu, nato pa nadaljevala veliko bolje in tempo stopnjevala do cilja, kjer je prevzela vodstvo. Bucikova je v ponedeljek v drugi vožnji veleslaloma pridobila pet mest in končala na 11. mestu. Prav tam je pristala tudi v slalomu.

Petra Vlhova, velika favoritka v disciplini, kjer je letos njen najslabši rezultat drugo mesto, je v drugo veliko bolje opravila kot v prvo. Vodstvo je prevzela s skoraj 8 desetinkami prednosti, kar je zadostovalo celo za zlato kolajno. Prvouvrščena iz prve vožnje, Nemka Lena Duer, je v drugo bila nekoliko prepočasna in se uvrstila tik za stopničkami na četrto mesto.

Slovakinja je z vzkliki olajšanja in navdušenja pospremila nastop Nemke. Vse drugo kot zlato bi bilo danes zanjo razočaranje. Čeprav je v prvo njeno izhodišče izgledalo slabo, je iz situacije kot že velikokrat doslej znala iztisniti vse, kar se je v danih okoliščinah dalo. Že vso sezono so v njeni ekipi kot glavni cilj opredelili olimpijsko kolajno in to je danes odlična Slovakinja uresničila v najlepši možni obliki. Pri tem ji je najverjetneje pomagal njen trener Mauro Pini, ki je zakoličil drugo postavitev. Ta je bila bolj prilagojena njegovi varovanki Vlhovi, ki je to prednost uspela vnovčiti. Prva postavitev ji ni bila pisana na kožo.

Na drugo mesto je prav tako z odličnim nastopom v drugo prismučala Avstrijka Katarina Liensberger, na tretje pa Švicarka Wendy Holdener.

Tretjeuvrščena iz prve in sveže pečena veleslalomska olimpijska prvakinja Sara Hector, je danes s tretjega mesta napadala novo olimpijsko kolajno, vendar povozila količek in tako ostala praznih rok.

Prva vožnja odlična za Slokarjevo

Nemka Lena Dürr je postavila najboljši čas prve vožnji slaloma alpskih smučark na zimskih olimpijskih igrah v Yanqingu. Michelle Gisin iz Švice na drugem mestu zaostaja zgolj tri stotinke, Sara Hector iz Švedske na tretjem mestu 12 stotink sekunde. Na četrtem mestu je bila prva Slovenka Andreja Slokar (+0,47), Ana Bucik na 14. mestu.

Meta Hrovat in olimpijska debitantka Neja Dvornik sta odstopili in ostali brez uvrstitve.

Andreja Slokar FOTO: Denis Balibouse Reuters

Hrovatova je bila na svojih drugih olimpijskih igrah najboljša Slovenka v ponedeljek na veleslalomu, na katerem je osvojila sedmo mesto. Dvornikovi se olimpijski krst ni posrečil. Tako Hrovatova kot Dvornikova sta s prvo slalomsko vožnjo že končali svoje nastope na ZOI v Pekingu.

Ana Bucik med nastopom v slalomu.FOTO: Matej Družnik

Polom Shiffrinove

Na postavitvi svojega trenerja Mika Daya je v prvi vožnji odstopila slalomska olimpijska prvakinja iz Sočija in štirikratna svetovna prvakinja Američanka Mikaela Shiffrin, ki je odstopila tudi na veleslalomu, prvi disciplini alpskih smučark na igrah na Kitajskem.