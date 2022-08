Sladki fant posladkal koprski večer

Svit Sešlar je imel najslajši nogometni večer v 1. SNL. V derbiju 6. kroga je Olimpijin sladki fant na koprski Bonifiki čaral in z dvema prefinjenima goloma podaljšal sijajen niz zeleno-belih na šest zmag in z razliko v golih 10:0. Koprčani niso bili slabi, le podobno razpoloženega igralca, kot je bil 20-letni sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Simona Sešlarja, niso imeli. V prekrasnem večeru, ki je imel povprečnih le prvih dvajset minut, so na skoraj polni Bonifiki (3600 gledalcev) na svoj račun prišli nogometni navdušenci. Visok ritem, številne priložnosti in razburljive akcije nikogar niso pustile ravnodušnega. V gostujočem znova odlično usklajenem in vodenemu orkestru je zvezdniška vloga pripadla stratoferičnemu Konjičanu, kot je trener Albert Riera označil igro svojega mladega varovanca. »Izjemno. Bil je samozavesten z žogo, in ko imaš takšnega igralca, preprosto moraš izkoristiti to, kar ti lahko ponudi,« se je Španec pridružil hvalospevom o igri razpoloženega in učinkovitega Olimpijinega bisera. Ni le zabijal, vse mu je šlo od nog, od duhovitih preigravanj do domiselnih podaj in smiselno pretečenih kilometrov.

Brez Vara

Slovenska liga in slovenski nogomet že dolgo nista imela tako vznemirljivega igralca, ki ima potezo in še kaj drugega. Vztrajal je tudi takrat, ko je po dobrih 70 minutah zajemal sapo in soigralce pozival k bolj umirjeni igri, ko se je že zdelo, da bi Koprčane lahko nagradil popoln napad. »Razlika je bila le v tem, da je Olimpija zabila gol, mi pa ne,« je bil prepričan domači trener Zoran Zeljković, ki je kot njegov predsednik Ante Guberac opozoril na sporni trenutek v peti minuti, ko je bil Kaheem Parris hitrejši od prav tako izvrstnega Ljubljančana v vratih Matevža Vidovška. Nepremagljivi vratar je bil za las prekratek in je z rokami spodnesel Jamajčana. Njegov poskus loba je resda zletel prek vrat, sicer odlični sodnik Slavko Vinčić pa od VAR-kolegov ni dobil opozorila, naj si vzame minutko za preverjanje spornega dvoboja.

Danes še v Novi Gorici Izidi 6. kroga 1. SNL – Koper: Olimpija 0:2 (Svit Sešlar 36., 90.), Maribor: Celje 2:2 (Marko Božić 6., 23.; Chukwubuikem Ikwuemesi 37., 41.), Bravo: Mura 0:1 (Mirlind Daku 85.), Kalcer Radomlje: CB24 Tabor 0:0, Gorica – Domžale danes ob 20.15. Pari 7. kroga: CB24 Tabor – Bravo, Celje – Gorica (oba 26. t. m.), Olimpija – Kalcer Radomlje, Domžale – Koper (oba 27. t. m.), Mura – Maribor (28. t. m.). Vrstni red strelcev: 5 – Andrej Kotnik (Koper), 4 – Mirlind Daku (Mura), 3 – Svit Sešlar (Olimpija), Jakoslav Stanković (Tabor), Marko Božić (Maribor).