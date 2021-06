Sladke skrbi azzurrov pred začetkom eura

Kljub temu da lahko selektorji reprezentanc za letošnji euro vpokličejo tri dodatne nogometaše, se je posebno dovoljenje Evropske nogometne zveze v primeru nekaterih izkazalo za vir dodatnih sladkih težav. To velja tudi za Roberta Mancinija in Italijo, ki bo v domačem Rimu gostila otvoritveno tekmo, selektor pa je pred spopadom s Turčijo 11. junija z velikimi težavami krčil seznam, na katerem sta bili do torkovega zadnjega roka še vedno dve imeni preveč. »Težko je bilo prečrtati šest fantov po našem prvem zboru, zadnja dva bo še toliko težje. Vsi si zaslužijo igrati za reprezentanco,« je povedal Mancini. Kritik, tudi iz vrst aktivnih nogometašev, ne manjka. Iz Londona se je denimo oglasil 33-letni srednji branilec Angelo Ogbonna, ki se je po igranju za oba torinska velikana odlično uveljavil pri West Ham Unitedu, kjer nastopa že šest let. S kladivi je bil v minuli sezoni dolgo celo v igri za preboj v ligo prvakov, na koncu pa se je moral kot standardni član ekipe Davida Moyesa zadovoljiti s šestim mestom. Mancini je namesto na vzhod poklical na zahod angleške prestolnice, kjer sta njegov blagoslov dobila člana novopečenega evropskega prvaka Chelseaja Jorginho in Emerson. »Selektor me je ignoriral,« je bil besen Ogbonna.



»Začuden sem, to mi je pustilo grenak priokus. Po 30. letu se za branilce začnejo najboljše sezone, ta je bila moja najboljša. Morda ni upošteval predstav West Hama v prvenstvu, a do konca smo se borili z Jorginhovim in Emersonovim Chelseajem, za katerega se je izkazalo, da ni katera koli ekipa. V športu mora prevladati meritokracija, tokrat pa po mojem mnenju ni bilo tako.« Trdna obramba Kakovostnih branilcev na Apeninskem polotoku seveda tudi letos ne primanjkuje, Mancini pa je moral ob številnih težavah s poškodbami, ki so pestile stebra reprezentance in Juventusa Giorgia Chiellinija, iskati nove rešitve. A to se na prepustnosti italijanske obrambe ni poznalo, z marčevsko zmago v Bolgariji (2:0) je celo postavila nov rekord s šesto zaporedno gostujočo tekmo, na kateri ni prejela gola. Med letoma 1972 in 1974 je azzurrom, ki jih je vodil Tržačan Ferruccio Valcareggi, to uspelo petkrat v nizu. Italijane v skupini A na evropskem prvenstvu čakata tudi dvoboja s Švico in Walesom, že na otvoritveni tekmi s Turčijo pa bo Mancini branil izjemen niz nepremaganosti na uradnih tekmah, ki traja vse od septembra 2018, ko je Italija v Lizboni izgubila dvoboj lige narodov (0:1). Nepremagana je ostala tudi na vseh prijateljskih tekmah v tem obdobju in slavila na vseh desetih kvalifikacijskih dvobojih, kar večne tihe favorite vnovič uvršča najmanj v širši krog kandidatov za končno zmago.



Mancini ravno Portugalce skupaj z Angleži, Belgijci in Francozi vidi kot glavne kandidate za naslov. »Mislim, da imajo Francija, Portugalska, Belgija in Anglija vse zelo močne ekipe, toda Italija mora turnir začeti v iskanju maksimalnega rezultata. Prepričani smo, da imamo na voljo zelo dobro ekipo,« je varovance, ki so se ob začetku tedna zbrali v reprezentančni bazi Coverciano, pohvalil Mancini.

