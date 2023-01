Slabo spal, a dobro skakal

Na 14. posamični tekmi poolimpijske sezone svetovnega pokala 2022/23 so ljubitelji smučarskih skokov dočakali petega zmagovalca. Po poljskem asu Dawidu Kubackemu (5), norveškem zlatem orlu Halvorju Egnerju Granerudu (5), slovenskem asu Anžetu Lanišku (3) in avstrijskem svetovnem rekorderju Stefanu Kraftu (1) se je na najvišjo stopnico odra za najboljše skakalce zavihtel še japonski šampion Rjoju Kobajaši, ki je v svojo korist odločil včerajšnjo tekmo v Saporu. S podvigom na veliki olimpijski napravi Okurajama je presenetil vse po vrsti – tudi samega sebe.

»Če sem iskren, tega res nisem pričakoval. Priznati moram, da sem zelo presenečen,« se je samemu sebi čudil Kobajaši, potem ko je za seboj pustil tudi vodilna skakalca v skupni razvrstitvi – Kubackega in Graneruda, ki sta domačega zvezdnika pospremila na slovesno razglasitev. Z Dawidovim rojakom Kamilom Stochom in Kraftom sta najboljšo peterico zaokrožila še dva nosilca zvenečih priimkov, tik za njimi pa je pristal Lanišek, ki je – kot je sam izjavil – glede na težave s spanjem še veliko izvlekel. Žabi je za ovratnik dihal sedmouvrščeni Timi Zajc, do točk pa so se od Slovencev dokopali še Peter Prevc (15.), Žiga Jelar (18.) in Lovro Kos (29.). Ob Domnu Prevcu (40.), ki je vpisal še tretjo zaporedno ničlo, je ob prvem nastopu med elito v tej zimi praznih rok ostal tudi Žak Mogel, ki ni preskočil kvalifikacijske letvice. Prekratek za tekmo je bil tudi legendarni Japonec Noriaki Kasai, ki se mu je pri 50 letih (!) nastop na prvi od treh preizkušenj v Saporu izmuznil za vsega 0,4 točke.

Vidno mu je odleglo

V kvalifikacijah je – zanimivo – obstal tudi Rjojujev starejši brat Junširo Kobajaši, a v domačem taboru je kljub temu pretehtalo veselje. Japonci so se namreč v tej sezoni v glavnem precej mučili in med nedavno 71. novoletno turnejo so se, ko so sklonjenih glav zapuščali skakalnice, zasmilili tudi tistim, ki ne navijajo zanje. Olimpijski prvak s srednje in podprvak z velike naprave v Pekingu oziroma Zhangjiakouu, ki je v Oberstdorf pripotoval kot branilec zlatega orla, je tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji v seštevku končal šele na skupnem 18. mestu. V Innsbrucku, kjer so Azijci doživeli hud polom, saj se je s 25. mestom tam najvišje uvrstil Naoki Nakamura, je bil Rjoju komaj 32., potem ko ga je v uvodni seriji na izpadanje izločil Zajc.

Zaradi slabih nastopov na prvem vrhuncu zime so se v vodstvu reprezentance iz dežele vzhajajočega sonca odločili izpustiti spektakel v Zakopanah. Namesto na Poljsko so se vrnili v domovino, kar se je – vsaj v Rjojujevem primeru – izkazalo za pravilno odločitev. »Lahko rečem, da se mi je obrestoval trening, ki sem ga v minulih dveh tednih opravil v Saporu,« je vidno odleglo Kobajašiju, potem ko je po skoraj letu dni spet okusil slast zmage. Član kluba Cučija, ki mu pomaga slovenski trener Matjaž Zupan, jih ima zdaj 28, toliko kot Nemec Martin Schmitt, s katerim na večni lestvici delita sedmo mesto.