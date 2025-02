Slabe novice za Dallas, Davisova poškodba ni nedolžna

V severnoameriški košarkarski ligi NBA so na vseh treh tekmah večera zmagali domači, Detroit Pistons proti Charlotte Hornets s 112:102, Houston Rockets v dvoboju s Toronto Raptors 94:87, Milwaukee Bucks pa s Philadelphio 76ers s 135:127. Nove slabe novice pa prihajajo iz ekipe Dallasa, grozi ji dolga odsotnost Anthonyja Davisa.

Davis, ki je v Dallas prišel pred tednom dni kot zamenjava za slovenskega asa Luko Dončića, naj bi bil po le enem nastopu v dresu Teksašanov odsoten nekaj tednov. Kot so na spletni strani NBA objavili poročanje ESPN, si je 31-letni center na svojem zelo uspešnem debiju v noči na nedeljo po slovenskem času proti Houston Rockets (116:105) poškodoval levo stegensko mišico.

Davis je ob koncu tretje četrtine nesrečno padel in moral nato na klop. Do tistega trenutka je zbral 26 točk, 16 skokov, sedem podaj in tri blokade ter odigral odločilno vlogo pri zmagi Mavs.

Davis je v Teksas prišel pred tednom dni v zameno za Dončića iz Los Angeles Lakers. Sprememba je povzročila veliko razburjenje v ligi, po svetu in tudi v Dallasu. Navijači so na zamenjavo gledali izjemno kritično, generalnemu direktorju pa so bile izrečene tudi grožnje s smrtjo.