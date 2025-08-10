V NEMČIJI

Slaba novica za oboževalce: na danšnji tekmi Luka Dončić ne bo nastopil

Na povratni prijateljski tekmi v Mannheimu prav tako ne bosta zaigrala Edo Murić in Vito Haber.
Fotografija: V petek so naši košarkarji v Stožicah izgubili proti Nemčiji. FOTO: Leon Vidic
V petek so naši košarkarji v Stožicah izgubili proti Nemčiji. FOTO: Leon Vidic

B. K. P., STA
Košarkarji Slovenije bodo danes brez Luke Dončića, Eda Murića in Vita Hrabarja odigrali povratno prijateljsko tekmo z Nemčijo. V razprodani dvorani v Mannheimu jih ob 17.30 čaka precej težje delo kot v Stožicah, kjer so izgubili z 89:103, saj se bo domači izbrani vrsti pridružil tudi prvi zvezdnik Dennis Schröder.

Prva naloga izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića bo izboljšati podobo pod obročema. V Ljubljani so imeli Nemci, sicer aktualni svetovni prvaki iz Manile 2023, 18 skokov več od Slovenije, od tega so jih 21 ujeli pod obročem tekmeca. Ob tem so vseh 40 minut igrali čvrsto in agresivno ter prepričljivo prišli do zmage.

V Mannheimu naj bi se poročanju nemških medijev zasedbi selektorja Alexa Mumbruja pridružil kapetan Dennis Schröder, ki je zaradi osebnih razlogov izpustil obračun v Stožicah, vprašanje pa ostaja, ali bosta za igro pripravljena Daniel Theis in Maodo Lo, ki sta še v procesu sanacije poškodb.

V Nemčijo je Slovenija odpotovala s 14 igralci. V petek so tekmo v polnih Stožicah v civilni opravi spremljali Edo Murić, Mark Padjen, Leon Stergar in Vit Hrabar, priložnosti za boj z atletsko grajenimi centri Nemčije pa ni dobil 211 centimetrov visoki Žiga Daneu.

Za Slovenijo bo to druga od šestih prijateljskih tekem v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo v Katovicah začelo 28. avgusta. Naslednji teden jo v Rigi čakata preizkušnji z Litvo in Latvijo, 19. avgusta se bo še enkrat predstavila domačemu občinstvu proti Veliki Britaniji, 21. avgusta pa bo gostovala v Srbiji.

