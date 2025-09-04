Skoraj sanjski dan: presenetljiva zmaga Američana

Američan Wesley So je po letu 2016 drugič osvojil prestižni šahovski pokal Sinquefield v St. Louisu. Njegova zmaga je nekoliko presenetljiva, saj po dveh tretjinah turnirja ni kazalo na to. So je namreč remiziral prvih šest partij, niz neodločenih izidov pa je prekinil šele v 7. krogu, ko je bil z belimi figurami boljši od svetovnega prvaka Gukeša Domaradžuja.

V zadnji krog je vstopil s pol točke zaostanka za vodilnima, rojakom Fabianom Caruano in Indijcem Ramušbabujem Pragnanandho, v edini odločeni partiji pa se jima je nato z zmago pridružil na vrhu. Proti enajst let mlajšemu Uzbekistancu Nodirbeku Abdusatorovu je kmalu po otvoritvi prišel do strateško nadmočne pozicije, ki jo je počasi in zanesljivo pretvoril v pomembno točko.

Trojica z enakim izkupičkom je morala nato za prestižno lovoriko med seboj obračunati v troboju s hitropoteznim tempom za razmišljanje. Pragnanandha je prvi vknjižil celo točko z belimi figurami proti Caruani, a takoj zatem s črnimi doživel poraz s Sojem. Ta je uporabil mirnejšo različico italijanske igre kot proti Abdusatorovu, a se je igra kljub temu v nadaljevanju močno zaostrila. So je spet sistematično stopnjeval pozicijske prednosti in jih na atraktiven način izkoristil za odločilen napad na kralja. Za potrditev prvega mesta je potreboval vsaj remi s črnimi figurami proti Caruani, ki ga je na koncu tudi iztržil, a šele po zelo dramatičnem razpletu, ko je ubranil pozicijo z dvema kmetoma manj.

Za piko na i izjemnega tekmovalnega dne mu je vseeno zmanjkalo pol točke za uvrstitev med najboljšo četverico skupne razvrstitve serije Grand Chess Tour. Na zaključnem turnirju v Sao Paulu se bodo za zmago v jubilejni deseti sezoni serije pomerili Francoz Maxime Vachier Lagrave, Američana Caruana in Levon Aronjan ter Pragnanandha. Vseeno je lahko So zadovoljen tudi zaradi občutnega skoka na ratinški lestvici, na kateri se je vrnil v najboljšo deseterico, na sedmo mesto.

Diagram FOTO: Šzs

Beli na potezi So – Praggnanandhaa, Saint Louis 2025 Kako je beli prehitel črnega s svojim napadom? REŠITEV: 1.Se5+! Jemanje belega skakača odpre trdnjavi na d1 neposredno pot proti črnemu kralju. Črni se je zato umaknil s 1…Kd8, ko je sledila še ena natančna poteza 2.Kg1. Beli kralj ni več v nevarnosti, njegov napad pa mu je hitro zagotovil zmago: 2…Lb6 3.a5 Lxa5 4.Sc6+ Kd7 5.Sxa5 itn.

Tudi slovenska reprezentanta

Večina nastopajočih bo imela malo časa za počitek, saj se že danes v uzbekistanskem Samarkandu začenja eden od letošnjih najatraktivnejših turnirjev, veliki turnir po švicarskem sistemu pod okriljem svetovne zveze (FIDE). V moški in ženski konkurenci sta na voljo po dve vstopnici za kandidatski turnir 2026, za katerega se bo borilo 116 igralcev in 56 igralk. Ratinška favorita sta Pragnanandha v moški in Kitajka Tan Zhonjgyi v ženski konkurenci, za nas pa bosta zanimiva nastopa reprezentantov Vladimirja Fedosejeva in Antona Demčenka.