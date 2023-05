Škoda, to se bo zgodilo po današnji tekmi s slovensko hokejsko reprezentanco

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Latviji igrala šesto tekmo in doživela šesti poraz ter izgubila tudi teoretične možnosti za obstanek med najboljšimi. S Slovaško je danes v Rigi izgubila z 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Slovenijo zadnja tekma v predtekmovanju čaka v ponedeljek ob 19.20, tekmec bo Kazahstan.

Slovenija bi za ohranitev upov za obstanek v tej konkurenci na današnji tekmi potrebovala vsaj točko oziroma neodločen izid po rednem delu. Pred tekmo je bila namreč še brez točke, tekmec v boju za obstanek Kazahstan pa je imel že štiri, tako da Slovencem samo zmaga v ponedeljek na medsebojnem obračunu ne bi pomagala. Izbranci selektorja Matjaža Kopitarja so bili danes blizu, bili večji del tekme enakovredni ali celo boljši nasprotnik, odločil pa je samo en gol, napako Slovenije je v 15. sekundi druge tretjine po prodoru kaznoval Richard Panik.

Edini brez točke

Ponedeljkova tekma bo za Slovenijo tako zgolj prestižnega pomena, saj ne more več priti do rešilnega sedmega mesta v predtekmovalni skupini B. Slovenija sicer ostaja edina ekipa na SP, ki še nima niti točke. Pred današnjo je izgubila tudi preostalih pet tekem, prvo s Švico visoko z 0:7, potem sta sledila poraza s favoriziranimi Čehi (2:6) in Kanadčani (2:5), povsem enakovredna pa je bila tako kot danes tudi v bojih z Norveško (0:1) in Latvijo (2:3), a je obakrat ostala praznih rok.

Predtekmovalni del SP se bo končal v torek, po štiri najboljše ekipe iz obeh predtekmovalnih skupin se bodo uvrstile v četrtfinale, zadnji iz obeh skupin pa bosta izpadli v nižji rang tekmovanja za leto 2024.