Škandal na novoletni turneji okoli zmagovalca? »Če bi jaz to videl, bi bil diskvalificiran« (FOTO)

Nemec Andreas Wellinger je zmagal na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Oberstdorfu, kjer se je začela 72. novoletna turneja štirih skakalnic. Drugi je bil Japonec Ryoyu Kobayashi, tretji vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Stefan Kraft. Lovro Kos je bil najboljši Slovenec na četrtem mestu.

Po koncu tekme pa si je norveška televizija zastavljala vprašanje o regularnosti zmagovalca. S foto dokazi je razkrila, da je Wellinger po kvalifikacijah, ki jih je dobil s skokom 135 metrov, nosil obleko z napako. Obleka pa je imela pod desno pazduho luknjo, kar je pomenilo, da ni ustrezala pravilom. TV posnetki ob tem sicer ne prikažejo, ali je luknjo povzročilo Wellingerjevo slavje po dobljenih kvalifikacijah. »Če bi bil poklican na kontrolo opreme in bi jaz videl njegov dres, bi bil diskvalificiran,« je za NRK povedal kontrolor skakalne opreme pri Fisu Christian Kathol in dodal: »Ker ni bi poklican za kontrolo, dresa nisem videl. V tem primeru je imel kar srečo.« Ker temu ni bilo tako in nobena zveza ni protestirala, je 28-letni Bavarec lahko nastopil v petek in prepričljivo zmagal na uvodni tekmi enega od vrhuncev letošnje sezone smučarskih skokov.

V soboto bo za skakalce prost dan, skakalke pa bodo tekmovale na dveh tekmah nove turneje ob novem letu v Garmisch-Partenkirchnu. Tam se bo novoletna turneja skakalcev s kvalifikacijami nadaljevala v nedeljo.