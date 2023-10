Šimundža v Šiško, Zeljković v Domžale

V slovenskem nogometnem prvenstvu se začenja v 13. kolu zares. Zdi se, da so najboljši v ligi angažirali »prave« trenerje vsaj za srednjeročno obdobje, strokovnjake, ki bodo prav vsi po vrsti sprejeli velike izzive že na prvi konec tedna po sanjskem oktobru slovenskih reprezentanc A in U-21. Prav vseh pet tekem prinaša nepredvidljivost, privlačnost in odprta vprašanja.

Rogaška – Celje: Razmerje moči nedvoumno namiguje na gladko zmago gostov. To je realen scenarij, četudi za to obstajajo »oteževalne okoliščine«. Moštvo Celjanov bo prvič vodil trener Damir Krznar, toda pri tem ne gre za stereotipno »šok terapijo«, ki prinaša zasuk negativnega trenda, pač pa za obraten scenarij: trener Albert Riera je odšel sam. Rogaška, ki so ji mediji namenili preveč pozornosti zaradi diletantskih dogodkov ob igrišču, ima lepo priložnost za »normalno« medijsko akcijo, toda za to bi morala šokirati Celjane.

Derbi dna v Kidričevem 1. SNL,13. krog, sobota: Rogaška – Celje (15), Domžale – Olimpija (20.15); nedelja: Bravo – Maribor (15), Aluminij – Radomlje (17.30), Mura – Koper (20.15); vrstni red: Celje 26, Koper 24, Olimpija 20, Maribor in Bravo po 17, Mura 13, Domžale 11, Aluminij 10, Kalcer Radomlje 9, Rogaška 8.

Domžale – Olimpija: Kaj bo opravil na svoji zeleno-beli premieri trener Zoran Zeljković? Ljubljanski navijači so navdušeni, »znebili« so se trenerja, ki je domnevno na igrišču favoriziral rojake. Toda za Zeljkovića podobno kot za Joãa Henriquesa: do prihoda v Olimpijo ni vodil kluba, katerega imperativ bi bile lovorike. Koliko več slovenskih nogometašev bo dobilo priložnost v igri Olimpije po trenerski menjavi? Domžalčani, ki jih vodi Dušan Kosić, se lahko že hvalijo z domačim (koroškim) draguljem: Luka Topalović je pristal na seznamu 60 najbolj nadarjenih nogometašev, rojenih v letu 2006, ki ga sestavlja Guardian.

Bravo – Maribor: Normalen razvoj dogodkov bi pomenil, da bo Maribor po menjavi trenerja nadaljeval niz pozitivnih rezultatov v Spodnji Šiški. Ante Šimundža je vnesel pod Kalvarijo svež veter, obenem so nekateri v klubu izgubili del pooblastil, s katerimi so pripeljali štajerski klub v nezavidljiv položaj. Na Žaku bo šlo za izložbeno okno: Jakoslav Stanković (22 let) je zabil gol na zaporednih tekmah Brava, ki premore tudi Martina Pečarja (21), prvi gol med člani je prav pod Šimundžo zabil Marcel Lorber (19), Mark Strajnar (19) je bil udarni član enajsterice U-21, ki je nedavno premagala Ciper in Avstrijo.

Aluminij – Radomlje: V Kidričevem bodo spremljali edino tekmo, v kateri bosta na klopeh trenerja, ki sta začela sezono! Robert Pevnik in Oliver Bogatinov torej ne delata slabo, a kljub temu hodita po robu, za »njima« je na lestvici le Rogaška. Kdo bo uspešnejši, domača aduta Sandro Jovanović (21) in Gašper Jovan (22), ki imata na računu 5 golov in 8 podaj, ali bošnjaški reprezentant U-21 Madžid Šošić, ki je zabil le enega manj?

Mura – Koper: Tudi ta tekma bo pod lupo, nihče ne bo želel izgubiti derbija. Prekmurce je preporodil izkušeni Beograjčan Vladimir Vermezović, na klopi Primorcev bo debitiral Ljubljančan Safet Hadžić, nogometni Srečko Šestan, tolikokrat je že reševal slovenske klube. Najbrž ne smemo pričakovati veliko število golov. Le ena od zadnjih osmih medsebojnih tekem je pripadla gostiteljem.