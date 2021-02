Sijajni obeti tudi za kolajno skakalcev

Veliki uspehi slovenskih smučarskih skakalk na svetovnem prvenstvu v Oberstdorgu so očitno dobro spodbudili tudi moško skakalno reprezentanco. Anže Lanišek je z odliko opravil kvalifikacije za sobotno tekmo na srednji skakalnici svetovnega prvenstva v Oberstdorfu. Lanišek je skočil 103 metre in prejel 137,4 točke, prehitel pa ga je zgolj prvi favorit, Norvežan Halvor Egner Granerud, s 105,5 metra in 144,2 točke.



Drugi najboljši Slovenec je bil Cene Prevc, ki je s 96,5 metra in 120,5 točke zasedel 20. mesto, Žiga Jelar (94,0/116,4) je bil 27., Bor Pavlovčič (93,5/115,6) pa 30. Tako bodo na sobotni tekmi, ki se bo začela ob 16.30, nastopili vsi štirje Slovenci.



V kvalifikacijah je tretji dosežek uspel Avstrijcu Stefanu Kraftu (101,5/134,4).



