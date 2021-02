Sežana, kraj odrešitve ali potopa?

Prva Liga Telekom Slovenije Olimpija 22 12 6 4 29:15 42

Maribor 22 11 7 4 42:28 40

Mura 22 10 7 5 27:16 37

Domžale 22 8 8 633:28 32

Bravo 22 7 9 6 23:22 30

Koper 22 8 6 8 30:30 30

Celje 22 7 5 10 21:24 26

Tabor 22 7 5 10 25:29 26

Aluminij 22 4 8 10 17:33 20

Gorica 22 3 5 14 15:37 14

Ponavlja se lanska zgodba. Maribor stresa kriza, a že današnja prva tekma 23. kroga 1. SNL v Sežani lahko umiri razmere. Tudi vodilna Olimpija proti Domžalam ne more biti mirna. Današnji paket tekem zaokrožujeta Celje in Bravo. Jutri bosta še derbija z dna lestvice v Novi Gorici in za Evropo v Kopru.(danes, sodnik13.30): Od prvega vijoličnega poraza od štirih v nizu v Sežani je minilo že 20 let. Maribor še v ligi prvakov ni izgubil petih tekem zapored. Res ni uglašen, a lahko teče več kot drugi. Tudi to je dovolj v tehnično izjemno slabi ligi. Tudi največji mojstri imajo preveč težav z vsemi prvinami, ki dobre ločijo od povprečnih in najboljše od dobrih. Mariborčani imajo za SNL dovolj vseh, a tudi Sežančani, ki bi si zaslužili kakšno točko več. Mariborski trenerje tarča kritik, a Maribor nima toliko denarja, da bi lahko znova menjal stroko. Ta bi račune lahko polagala po sobotnem velikem derbiju. Vanj gre Maribor lahko tudi s prvega mesta. In še o neumnostih? Kot je pricurljalo iz slačilnice, je šelpredaleč, a tudi športni direktorna lestvici upoštevanja avtoritet še ni blizu vrha. Je pa Maribor ujetnik velikega moža iz ozadja. In še, sežanski, je še bajsi.15.30): To bi lahko bila že prva od dveh zaključnih Olimpijinih žog ta teden. Ne bo ji lahko, Domžale so v zanosu, polne samozavesti in kot vedno proti Olimpiji dajejo več, kot zmorejo. Olimpijin trenerje odlično startal, a ima manjšo težavo: čene bo zabijal golov, bo pot do naslova zelo zelo trnova.preveč pomaga moštvu, premalo pa prejema uporabnih žog. Novopečeni očka dvojčkovne zmore vsega sam. Čeprav je drugačen tip napadalca, bo zanimivo videti, kaj zmore domžalski prodajni adut, 17.30): Bo zdaj lažje, ko jeprebil led? Naj bi bilo. Ampak morda šele po Bravu, ki je vroč in sproščen. Razen če že vonja Evropo. Potem je tudi pritisk. Takrat pa so igralci kot lačni – drugačni.(četrtek,15.00): Težava Goričanov je, da je Aluminij boljši, kot so upali. Morda ne od njih, a je tak, kot mora biti, bojevit in nepopustljiv. Goričani druge priložnosti za povečanje možnosti za obstanek ne bodo dobili. Šteje le zmaga, zlepa ali zgrda. Upajo lahko, da bodo imeli več sreče s sodnikom, četudi Šmajc (še) ni prva liga., 17.15): Soboškemu, trenerju, je odleglo, koprskemu, predsedniku, bo delno le z zmago. Nujna je, če se želijo Koprčani vrniti tja, kjer so že bili in bi morali biti – v zgornjem delu lestvice. Ne glede na to, da so stari in počasni, imajo pa izkušnje in znanje.je mož, ki mora zložiti evropski mozaik. Gorazd Nejedly