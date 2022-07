Severni raj za Pogačarja, pekel za Rogliča

Česa Tadej Pogačar ne zmore na kolesu? To se po 5. etapi Toura sprašujejo kolesarski komentatorji po svetu. Odgovora niso dobili, saj je dvakratni šampion velike pentlje na zloglasnih kockah Roubaixa uprizoril novo izjemno predstavo. Na preizkušnji, ki naj bi ogrozila njegovo prevlado, je celo pridobil v primerjavi s tekmeci. A slovensko veselje je bilo polovično. Kjer je Pogačarja dočakal raj, je Primož Roglič našel pekel. Po padcu in dvominutnem zaostanku je njegovih sanj o rumeni majici morda že konec.

To je bil dan, ko bi morala Rogličeva Jumbo Visma na 11 tlakovanih odsekih v skupni dolžini 19,4 km v težave spraviti velikega tekmeca iz ekipe UAE. A je vse ostalo pri teoriji, ki ni upoštevala izjemne smole, ki je doletela ose, in Pogačarjeve moči ter spretnosti. Čeprav Pogi še ni nastopil na zloglasni dirki Pariz–Roubaix, se je na tamkajšnjih kockah počutil kot riba v vodi. Na vseh odsekih je bil blizu ospredja, če že ne na čelu skupine.

Mozaik kolektivnega napada Jumba Visme se je začel krhati že 96 km pred ciljem, ko se je na tleh znašel nosilec rumene majice Wout van Aert, a prava nesreča za slovenske navijače se je zgodila 29 km pred ciljem. Eden od motoristov v karavani je zadel v balo sena, ki je bila ob trasi postavljena kot zaščita za kolesarje. Odkotalila se je na cesto in postala ovira, prevelika, da bi jo obvozil Roglič, ki je pristal na tleh. To se mu je na lanskem Touru zgodilo dvakrat v prvih treh etapah. Lani je moral zaradi poškodbe odstopiti, tokrat, kot kaže, ni tako hudo, čeprav si je moral 32-letni Kisovčan sam ob cesti naravnati izpahnjeno ramo.

Van Aert rešil Vingegaarda

Je pa velik njegov zaostanek, ki mu je botrovala tudi taktična odločitev. Roglič je po padcu ostal za Jonasom Vingegaardom, ki je stik s Pogačarjem izgubil po okvari kolesa, vodstvo Jumba Visme pa se je odločilo, da ne bo čakalo na slovenskega sokapetana, temveč bo pomočnike razdelilo med oba aduta za rumeno majico. Močnejšo podporo je dobil Vingegaard. Njegov Tour in rumeno majico je rešil van Aert, ki je poskrbel za to, da Pogačar dirke ni odločil že sredi prvega tedna.

Pa ni veliko manjkalo, kot tudi ne do etapne zmage, saj je 23-letnik s Klanca pri Komendi našel številne zaveznike iz drugih ekip. Kot zadnjega Belgijca Jasperja Stuyvna (Trek Segafredo), s katerim sta se peterici ubežnikov približala na le pol minute zaostanka. Kazalo je, da jih bosta ujela in da bo Pogačar že oblekel rumeno majico, a je tudi pri njem peklenski dan v prahu zahteval davek. Etapo Toura je prvič dobil avstralski veteran Simon Clarcke (Israel Premier Tech), Pogačar se je zadovoljil s 7. mestom in 13 sekundami naskoka pred Vingegaardom in druščino.

»Ključni trenutek je bil, ko sem lahko sledil Stuyvnovemu napadu. Dobro sva sodelovala. To je bil dober dan zame, nič od tega, kar sem se bal, se ni zgodilo. Slišal sem za padce, a sem šele pozneje izvedel, da je bil vpleten tudi Roglič. Peljal sem svojo dirko in pazil, da ne bi padel tudi sam,« je dejal Pogačar, ki je na 4. mestu skupnega seštevka, 19 sekund za van Aertom.

»Nekaj škode sem naredil svojemu telesu, izpahnil sem si ramo, na srečo pa sem še tu. Po padcu je bilo zame zelo težko, a smo storili vse v naši moči. Bomo videli, kako bomo nadaljevali,« pa je omenil Roglič, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ali je že izgubil Tour. »Ne razmišljam tako daleč, najprej bi si rad opomogel,« je še povedal Rogla, ki je zdrsnil na 44. mesto.