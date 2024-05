Šeškovo pričesko videl tudi Golob

Na Brdu pri Kranju je zaživela operacija »Slovenija na euru 2024«, selektor Matjaž Kek je zagnal uradni del skupnih priprav reprezentance na letošnje evropsko prvenstvo v nogometu. Hitro je bilo mogoče zaznati, da se dogaja »nekaj drugačnega« v primerjavi s preteklimi leti, ko Slovenije ni bilo med elito.

Prvi dan skupne akcije so izpustili Žan Celar (Lugano), Nino Žugelj (Bodo/Glimt) in David Brekalo (Orlando) – vsi trije bodo opravili s klubskimi obveznostmi šele v nedeljo. Preostalih 27 fantov, kolikor jih je na razširjen seznam kandidatov za evropsko prvenstvo uvrstil selektor Kek – v Nemčijo bo vzel 26 imen, za objavo tega seznama pa ima čas do 7. junija opolnoči –, je včeraj že vadilo na Gorenjskem.

Selektor Matjaž Kek ničesar ni prepustil naključju, že prvi trening je zaprl za javnost in navijače. FOTO: Leon Vidic

V tradicionalni bazi ob protokolarnem objektu Brdo jih ni pričakalo le rekordno število novinarjev, fotografov in snemalcev, obiskal jih je tudi premier Robert Golob in jim zaželel srečo v junijskih bitkah z Dansko (16. 6.), Srbijo (20. 6.) in Anglijo (25. 6.). Slovenci bodo dotlej pilili svojo formo na dveh pripravljalnih preizkušnjah z Armenijo (4. 6.) in Bolgarijo (8. 6.) v Stožicah.

Vladalo je dobro vzdušje. »Sezona Benjamina Šeška? Danes je prišel na zbor s pričesko, ki mi ni všeč … (smeh) Bil bi nor, če ne bi bil vesel za njegovo sezono v Leipzigu. Hvala tudi trenerju Marcu Roseju, pravilno je doziral Šeškovo minutažo. Tudi Beni potrebuje soigralca ob sebi in z Andražem Šporarjem deluje v napadu odlično,« je bil vesel Kek. Reprezentanca bo vadila na Gorenjskem do 10. junija, dan zatem bo odpotovala v Wuppertal, kjer bo njeno vadbeno središče v času eura.