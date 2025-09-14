ANGLEŠKA LIGA

Šeško nastopil na angleškem derbiju, a ponovno ne more biti zadovoljen

Tekmo med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem je dobil slednji
Fotografija: Benjamin Šeško in Ruben Dias FOTO: Oli Scarff Afp
Benjamin Šeško in Ruben Dias FOTO: Oli Scarff Afp

STA, A. Ka.
14.09.2025 ob 20:17
STA, A. Ka.
Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je prvič, od kar je prestopil iz Leipziga v Manchester United, začel prvenstveno tekmo angleške lige. V četrtem krogu je od prve minute zaigral na mestnem derbiju proti Cityju, najbrž pa se ne bo mogel ogniti novim kritikam na račun igre, svoje in še bolj njegove ekipe. Ta je izgubila z 0:3.

Slovenski napadalec je v četrti minuti sprožil strel, s katerim pa ni resneje ogrozil vratarja Gianluigija Donnarumme, še lepšo priložnost pa je imel ob koncu polčasa, ko je prišel sam pred italijanskega vratarja, a mu ga ni uspelo premagati. Tudi če bi ga, gol ne bi veljal, saj si je pred tem pri zaustavljanju žoge pomagal z roko. Igral je do 80. minute.

Haaland odličen

Na drugi strani je Šeška povsem zasenčil Erling Haaland, s katerim Slovenca radi primerjajo. Norvežan je dosegel dva gola, na začetku drugega polčasa je povišal na 2:0, nato pa je izkoristil še protinapad, ko je prišel sam pred vratarja Altarja Bayindirja, v eni izmed prejšnjih akcij je zadel tudi okvir vrat.

V prvem polčasu je vodilni gol za domače po odličnem prodoru in podaji Jeremyja Dokuja z glavo dosegel Phil Foden, Doku je bil tudi podajalec pri prvem golu Haalanda. Gosti so lahko zadovoljni, da niso prejeli še kakšnega gola, saj je imel tekmec še nekaj priložnosti.

Erling Haaland je ponovno blestel FOTO: Oli Scarff Afp
Ob koncu tekme jih je imel nekaj tudi United, ki je imel skozi celotno tekmo več žogo v nogi, a statistika mu ni pomagala.

Liverpool do zmage

Nogometaši Liverpoola pa v ligi ostajajo stoodstotni. Tokrat so z velikimi težavami v gosteh premagali Burnley z 1:0, edini gol so dosegli v 94. minuti iz enajstmetrovke; po igranju z roko Hannibala Mejbrija je bil z bele pike natančen Mohamed Salah.

Liverpool je bil sicer boljši tekmec, praktično ves čas se je igralo na polovici Burnleya. Branilci naslova so si sicer priigrali nekaj priložnosti, a stoodstotnih zelo malo.

Liverpool ima zdaj na lestvici tri točke prednosti pred tremi ekipami, Arsenalom, Tottenhamom in Bournemouthom, in štiri pred Chelseajem.

