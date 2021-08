Šeško našeškal poredne Dance

Vzdušje v danski prestolnici je večer pred povratno tekmo s Salzburgom spominjalo na novoletno, potem ko so navijači Brøndbyja pred hotelom avstrijskih nogometašev priredili pravcati pirotehnični spektakel, ki je prekinil večerni počitek. A če kaj, je to le še dodatno podžgalo Salzburžane in njihovega slovenskega asa Benjamina Šeška, ki je s fantastičnim zadetkom že v enem prvih napadov ohladil razgrete tribune in več kot 22.000 domačih navijačev. »Ni me bilo strah, vse skupaj me je še bolj motiviralo. Pred navijači ne čutim pritiska, osredotočim se le na svojo igro,« je po tekmi kariere dejal Šeško. »Občutek je še kar neverjeten. Pri mojem golu se je odvijalo zelo hitro. Ta tekma je bila res nekaj posebnega, a zdaj nas čaka skupinski del lige prvakov in dali bomo vse od sebe za vsako točko,« je dodal otrok Krškega, ki ga pred vrnitvijo v domovino na tekme članske reprezentance v kvalifikacijah za SP 2022 čaka le še gostovanje v Hartbergu.



​Gol v četrti minuti je bil njegov peti v vseh tekmovanjih v tekoči sezoni in gotovo najbolj spektakularen, saj je mojstrsko sprejel visoko žogo za hrbet obrambe in si jo namestil za volej, domači vratar Mads Hermansen pa jo je zgolj pospremil s pogledom. Hermansen je nato v deseti minuti storil še grobo napako in podaril žogo 18-letnemu Slovencu, ta pa jo je nesebično predal Brendenu Aaronsonu za 2:0. Šeško je zaključek tekme pospremil s klopi, igral je do 71. minute, kaj več od častnega gola pa Brøndbyju ni uspelo doseči.

Najmlajši, a tudi najboljši

»Izvrstna predstava najmlajšega, ki je bil tudi najboljši!« s pohvalami na račun Šeška niso skoparili pri dnevniku Kronen Zeitung. Dodali so, da je generacija s Patsonom Dako, Enockom Mwepujem in Andrejem Ramalhom, piko na i je svojčas dodal tudi Erling Haaland, dobila primerne naslednike, ki so še dodatno izgnali urok lige prvakov. Ta je poskrbel za kar 11 neuspešnih poskusov preboja med elito, zdaj je bikom to uspelo že tretjič zapored. Tudi z novim trenerjem, šele 33-letnim Nemcem Matthiasom Jaisslejem, solnograški stroj še naprej melje vse pred seboj. »To je bila kot nekakšna matura, vzdušje pa je bilo izjemno. Tudi zame je to ogromna priložnost in zelo sem hvaležen za to, da se bom lahko meril z najboljšimi med najboljšimi,« je dejal Jaissle, ki se je kot pomočnik pred leti kalil prav na klopi Brøndbyja. »Tekme lige prvakov bodo za naše igralce vrhunec. Tu se bo naša mlada ekipa največ naučila, to je tudi naš cilj,« je še dodal nekdanji branilec nemškega prvoligaša Hoffenheima, čigar igralsko kariero je uničila težja poškodba. Skupaj s Šeškom je po delovanju v drugoligašu Lieferingu priložnost na elitni ravni zgrabil z obema rokama. »V klubu sem že res dolgo in na teh kvalifikacijskih tekmah smo videli že vse,« pa je odleglo športnemu direktorju Christophu Freundu. »To so res obupne tekme, najtežje v letu,« je dodal. Zdaj, ko so že izpolnili glavni cilj v sezoni, je čas za uživanje, a tudi pridno učenje v družbi najboljših evropskih klubov.

