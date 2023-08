Šeško nam je zaupal, kako huda je poškodba, ki jo je staknil

Po odličnem uvodu v sezono in superpokalni zmagi Leipziga proti Bayernu, na kateri je v drugem polčasu pečat pustil tudi Benjamin Šeško, smo že na derbiju prvega kroga nemškega nogometnega prvenstva pričakovali tudi njegov debi v bundesligi. Vmes je posegla poškodba, ki pa na srečo ni hujše narave, kot je pojasnil za Slovenske novice.

Prva izbira selektorja Matjaža Keka v napadu in najbolj prepoznaven slovenski nogometaš (v polju) v svetovnem merilu Benjamin Šeško je tudi v Leipzigu pod drobnogledom. Na visokoraslega in zelo hitrega napadalca trener Marco Rose resno računa, v prvem krogu pa se za debi še ni izšlo.

Po tekmi z Bayernom je Šeško začutil bolečine, zato ga za tekmo z Bayerjem iz Leverkusna, ki so jo »lekarnarji« dobili s 3:2, ni bilo v kadru rdečih bikov iz Leipziga. »Na tekmi proti Bayernu sem med tekom brcnil preveč v tla, dobil sem stresno reakcijo v mišici, ki je med podplatom in gležnjem. Nič resnejšega ni bilo, nič ni natrgano ali kaj podobnega, me pa pri gibanju v stran še nekoliko ovira. A je iz dneva v dan bolje in bom nared za tekmo s Stuttgartom,« je v pogovoru strahove ovrgel Šeško.

Nared tudi Kampl

To je vsekakor dobra novica za slovensko reprezentanco, tekmi s Severno Irsko (7. 9.) in San Marinom (9. 9.) sta vse bližje. Njegov doprinos pa bo pomemben tudi za Leipzig, ki mora po spodrsljaju v prvem krogu začeti zbirati točke. »Spodrsljaji so sestavni del športa, hitro moramo pozabiti na razočaranje v prvem krogu. Pomembno bo, da že na začetku sezone pridemo v serijo zmag,« si pravi odziv svojih varovancev obeta strateg Leipziga Marco Rose. Lahko bo računal tudi na Kevina Kampla, ki se prav tako vrača po lažji poškodbi. Pari konkurentov za naslov prvaka so Bayern – Augsburg, Bochum – Borussia Dortmund in Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen.