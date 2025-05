Šeško na Leipzigovih izhodnih vratih

Nogometaši Leipziga so s slovenskima članoma Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom na čelu ostali brez vstopnice za katero od evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni. To se je po njihovih zadnjih slab(š)ih predstavah tudi napovedovalo.

Rdeči biki niti v zadnjem krogu nemškega prvenstva niso navdušili. Za konec so morali pred svojimi razočaranimi navijači z 2:3 priznati premoč igralcem devetouvrščenega Stuttgarta. Čeprav so varovanci madžarskega trenerja Zsolta Löwa, ki je načetega Šeška pustil sedeti na klopi vse do 86. minute (?!), z goloma Nizozemca Xavija Simonsa (v 8. minuti) in občasnega nemškega reprezentanta Boteja Bakuja (44.) dvakrat vodili (z 1:0 in 2:1), prednosti niso znali zadržati do konca.

Gostje so nadomestili zaostanek in se po zadetkih Nemcev Deniza Undava (23.) in Nicka Woltemadeja (57.) ter Ermedina Demirovića iz BiH (78.) veselili treh točk. Da je bil uspeh »Švabov« zaslužen, kažejo tudi statistični podatki: razmerje v strelih 8:15, v okvir vrat 5:7, koti 5:8, posest žoge (v odstotkih) 49:51 v korist Stuttgarta ...

Razočaranje domačih nogometašev je bilo po porazu res veliko. Z zmago bi na lestvici prehiteli šestouvrščeni Mainz (ta je v zadnjem krogu iztržil točko za neodločen izid 2:2 z Bayerjem iz Leverkusna) in si zagotovili vsaj nastop v konferenčni ligi 2025/26, tako pa so prvič, odkar so leta 2016 zaigrali v elitni nemški ligi, ostali brez Evrope. Z 51 točkami so končali na sedmem mestu, pičlo točko za Mainzem. Lovoriko so si že pred tem zagotovili zvezdniki münchenskega Bayerna (82 točk), za katerim so se zvrstili Bayer (69), Eintracht Frakfurt (60), Borussia Dortmund (57), Freiburg (55) ...

Schäfer: Sezona veliko razočaranje

Najslabše Leipzigove sezone na najvišji ravni ni mogel preprečiti niti Šeško, ki je bil s trinajstimi goli najboljši strelec moštva s Saške in skupno deveti v bundesligi. Največ zadetkov (26) je sicer zbral angleški as Harry Kane (Bayern), drugo mesto si na tej lestvici delita Čeh Patrik Schick (Bayer) in Gvinejec Serhou Guirassy (Borussia D.), ki sta dosegla po 21 golov.

»Če bi vse naredili tako, kot smo si zamislili, bi imeli drugačne rezultate in več točk na računu. Vložili smo veliko in poskušali vse, imeli smo svoje trenutke, odigrali dobre polčase in nekajkrat tudi vodili, toda na koncu si več nismo zaslužili. Iz tega morajo odgovorni v klubu potegniti pravilne zaključke,« je vodilne može pozval Löw.

Da se moštvu obeta prenova, je že napovedal tudi športni direktor Marcel Schäfer. »Glede na to, da smo v nemškem prvenstvu zgrešili zastavljene cilje, ta sezona za nas pomeni veliko razočaranje. Zaradi tega bomo spremenili določene stvari in v ekipo vnesli svež veter. Pogovorili se bomo z igralci, se okrepili z novimi, da bomo pridobili širino,« je razkril Schäfer.

Kakor vse kaže, Leipzigovega dresa ne bosta več nosila zvezdnika Simons in Šeško. Po poročanju različnih medijev naj bi že izrazila željo, da bi poleti stopila korak naprej, pri čemer se spogledujeta z igranjem v ligi prvakov. Vodstvo kluba naj bi za Xavija nastavila ceno pri 80 milijonih evrih, Benjamin pa bi lahko po džentelmenskem dogovoru zapustil rdeče bike za 70 milijonov evrov. Zanimanje angleških velikanov naj bi bilo precejšnje ...