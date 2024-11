Šeško le zadel, a plena ni bilo

Benjamin Šeško je prekinil enomesečno strelsko sušo, na legendarnem stadionu Westfalen v 27. minuti zadel za vodstvo z 1:0, toda Leipzig je vseeno doživel prvi poraz v nogometni bundesligi. Borussia je uprizorila zasuk in zmagala z 2:1 ter ohranila stoodstotni izkupiček na domačem igrišču. Derbi v Dortmundu je bil zanimiv, za kar je zaslužen tudi najboljši slovenski strelec Šeško, ki je izrabil lepo podajo s peto Loisa Opende in z močnim strelom pod prečko premagal Alexandra Meyerja. To je bil njegov tretji zadetek v bundesligi in sedmi na 13 tekmah, toda prvi po dveh proti Juventusu 2. oktobra.

Ni bil dovolj, da bi rdeči biki odnesli plen iz Porurja. Preobrat sta uprizorila Maximilian Beier (30.) in Serhou Guirassy (65.). Tik pred odločilnim golom je trener Leipziga Marco Rose na igrišče poslal Kevina Kampla. Šeško je igral do 70. minute, ko ga je zamenjal Yussuf Poulsen. V torek bo Leipzig gostoval pri Celticu in želel na četrti tekmi lige prvakov priti do prvih točk ter tako ostati v igri za izločilne boje.

Igralcem sem rekel, naj se ne smilijo samim sebi, nismo edini klub v Evropi, ki ima poškodbe.

Borussia je dobila vseh pet domačih tekem, zmaga pa je Nuriju Sahinu vsaj malce umirila trenerski stolček. »Glede na prikazano v 90 minutah je bila to naša najboljša tekma v sezoni. V Madridu (poraz z 2:5 po vodstvu z 2:0; op. p.) smo močno padli, tokrat pa smo bili ves čas na visoki ravni,« je odleglo Sahinu, ki ga kritike niso iztirile: »Razumem kritike in jih sprejemam, kadar se nanašajo na nogomet.«

Gol Vipotnika v Angliji

V angleškem championshipu je za zmago Swanseaja v Oxfordu drugi gol v sezoni dosegel Žan Vipotnik, v premier league pa se je zgodila nova sprememba na vrhu. Zasedel ga je Liverpool, ki je z goloma Codyja Gakpoja in Mohameda Salaha v treh minutah (69., 72.) zrežiral zasuk na Anfieldu. Zasedba Arneja Slota je izrabila prvi poraz Manchester Cityja, ki je presenetljivo klonil v Bournemouthu. S poškodbami zdesetkana ekipa Pepa Guardiole je imela 65 odstotkov časa žogo v posesti, a zmogla vsega štiri strele proti vratom.

»Igralcem sem rekel, naj se ne smilijo samim sebi, nismo edini klub v Evropi, ki ima poškodbe. Tekma je bila zelo intenzivna in moji igralci niso bili kos tekmecem, ki so imeli teden časa za pripravo,« je dejal Guardiola, ki ga že v torek čaka tekma pri Sportingu in bodočemu tekmecu Rubenu Amorimu. Ta bo po reprezentančnem premoru prevzel Manchester United.

V Italiji Jaka Bijol in Sandi Lovrić nista mogla preprečiti poraza Udineseja proti Juventusu. V Španiji je Atletico slovenskega kapetana Jana Oblaka končal kratkoročno krizo (poraza z Lillom in Betisom) in ugnal Las Palmas z 2:0. Oblak ni imel veliko dela, je pa vpisal pomembno obrambo. Atleti bodo v sredo v ligi prvakov gostovali pri PSG.