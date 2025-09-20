  • Delo d.o.o.
MAN UTD ZMAGAL

Šeško je lahko po današnji tekmi boljše volje, a gol je zanj še kar zaklenjen

Manchester United je z 2:1 premagal Chelsea.
Benjamin Šeško FOTO: Phil Noble Reuters

Bruno Fernandes in Casemiro FOTO: Phil Noble Reuters

Benjamin Šeško FOTO: Phil Noble Reuters
STA, A. Ka.
 20. 9. 2025 | 21:51
Nogometaši Manchester Uniteda so lahko za nekaj časa boljše volje. Po kritikah za predstave v prvih štirih krogih so v petem prišli do prestižne zmage, z 2:1 so premagali Chelsea in ga še bolj oddaljili od vodilnega Liverpoola. Slovenski zvezdnik Benjamin Šeško je igral prvi polčas, v katerem je njegova ekipa dosegla oba gola.

Reprezentančni napadalec spet ni blestel, a ima vseeno veliko zaslug, da je njegova ekipa po polčasu vodila z 2:0. V peti minuti je po dolgi podaji vratarja Altaya Bayindirja dobil zračni dvoboj, podaljšal žogo do Bryana Mbeuma, ki je sam stekel proti Chelseajevemu vratarju Robertu Sanchezu. Pri preigravanju je vratar izven kazenskega prostora Kamerunca podrl in si prislužil rdeč karton.

Številčno premoč so domači znali izkoristiti. Pritisnili so na tekmečeva vrata, premoč pa oplemenitili z dvema goloma. Prvega je po podaji z glavo Patricka Dorguja iz sumljivega položaja, ki je zahteval dolgo ogledovanje posnetka, v 14. minuti dosegel Bruno Fernandes, drugega pa v 37. minuti Casemiro.

Brazilec si je nato v sodnikovem dodatku prvega dela prislužil drugi rumeni karton in predčasno pot v slačilnico, tako da sta bili ekipi številčno spet izenačeni. Izenačena je bila v nadaljevanju tudi igra v polju, Chelseaju je prek Trevorja Chalobaha v 80. minuti uspelo zaostanek znižati, povzročiti nekaj panike in trpljenja pri domačih, za katere pa se je vse srečno končalo, gostom so prizadejali prvi prvenstveni poraz.

Bijol ni igral

Drugi slovenski predstavnik v angleški ligi Jaka Bijol je zmago njegovega Leedsa v Wolverhamptonu s 3:1 spet spremljal s klopi. Wolverhampton je povedel v osmi minuti, ko je lepo akcijo s strelom iz neposredne bližine pod prečko zaključil Ladislav Krejči. V 31. minuti je s svojim prvencem za Leeds z glavo izenačil nekdanji igralec Evertona Dominic Calvert-Lewin, strelca prvih golov pa sta bila udeležena tudi pri drugem Leedsa v 38. minuti.

Krejči je storil prekršek nad Calvert-Lewinom, prosti strel s 25 metrov pa je mojstrsko izvedel nizozemski branilec Pascal Struijk. Tik pred odmorom so gosti dosegli še tretji gol, strelec je bil Švicar Noah Okafor. Izid 1:3 je bil tudi končen, Wolverhampton ostaja edina ekipa brez točke.

Tottenham se je na gostovanju pri Brightonu porazu izognil v 82. minuti, ko so domači dosegli avtogol za 2:2, točka pa je bila dovolj, da se je vsaj za en dan prebil na drugo mesto prvenstvene razpredelnice, za Liverpoolom zaostaja pet točk.

Z zmago 2:1 v londonskem obračunu proti West Hamu je visoko na lestvici skočil Crystal Palace, Burnley in Nottingham pa sta se razšla z neodločenim izidom 1:1.

