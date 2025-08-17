Šeško je dočakal veliki trenutek: zaigral je za Manchester United, a tekma je imela eno napako

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v prvem krogu angleškega prvenstva debitiral za svoje novo moštvo, Manchester United. Trener Ruben Amorim ga je v igro poslal v 65. minuti, a slovenski napadalec ni preprečil poraza domače ekipe na derbiju proti Arsenalu, ki je bil boljši z 1:0.

Radečan ni bil veliko pri žogi, prišel pa je do enega strela, toda s težkega položaja ni mogel resneje ogroziti odličnega vratarja Davida Raya, ki je bil najzaslužnejši, da je prenovljeni United novo sezono začel, kot je končal katastrofalno lansko.

V polju gostitelji niso razočarali. Pokazali so všečno predstavo, imeli pobudo in nekaj priložnosti. Matheus Cunha je bil stalna nevarnost za gol, Patrick Dorgu je v 30. minuti zadel okvir vrat, nekajkrat pa je odlično posredoval tudi Moya. Nazadnje v 73. minuti, ko je z glavo poskušal Bryan Mbeumo.

Velika napaka turškega vratarja

Domače pa je bržkone pokopal prejeti gol v 13. minuti, ko je veliko napako storil njihov turški vratar Altya Bayindir. Po kotu je nespretno odbijal žogo, njegovo napako pa je kaznoval italijanski branilec Riccardo Calafiori, ki je žogo z glavo potisnil v mrežo.

Tudi Arsenal je imel še nekaj priložnosti, toda statistika vendarle kaže, da je bil United boljši tekmec, toda na žalost domačih navijačev tega ni »prelil« v rezultat.

FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters

Nottingham Forest odlično začel

Bojazen, da bo imel Chelsea, ki je julija kar nekoliko presenetljivo osvojil svetovno klubsko prvenstvo, zaradi pomanjkanja počitka in pravega treninga težave na začetku prvenstva, se je uresničila. V londonskem obračunu proti Crystal Palaceu ni vknjižil polnega izkupička, tekma se je končala brez golov.

Varovanci Enza Maresce so sicer imeli veliko terensko premoč, toda veliko priložnosti si niso priigrali, v prvem je najlepšo zapravil Trevoh Chalobah, v sodniškem dodatku drugega dela pa je bil nenatančen tudi Andrey Santos. V okvir vrat je Chelsea sprožil le tri strele.

Crystal Palace je bil celo nevarnejši, Roberto Sanchez je nekajkrat rešil svoj gol, v 13. minuti pa je imel tudi nekaj sreče, Eberechi Eze ga je s prostega strela premagal, a je po posredovanju VAR-a sodnik gol razveljavil, ker je Marc Guehi nepravilno oviral živi zid.

Tako kot lani je sezono odlično začel Nottingham Forest, na domačem igrišču je s 3:1 ugnal Brentford. V prvem polčasu je tekmeca povsem nadigral, povedel s 3:0 - dva gola je dosegel Chris Wood, njegovo vodstvo pa bi lahko bilo tudi višje. V drugem delu je nekoliko popustil, kar so gostje izkoristili in dosegli častni gol za 1:3.