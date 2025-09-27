Šeško ga je danes dal, a navijači so po tekmi razočarani (FOTO)

Slovenski nogometni reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je dosegel prvi gol za Manchester United, kamor je prestopil poleti, a ta v 6. krogu njegovi ekipi na gostovanju pri Brentfordu ni pomagal, da bi osvojila vsaj točko. Brentford je bil boljši s 3:1, s tem pa tekmecem spet preprečil, da bi nanizali dve zaporedni zmagi.

United je spet razočaral svoje navijače, z igro in tudi rezultatom vnovič ni izpolnil pričakovanj. Gostitelji so bili boljši tekmec, zmago so tlakovali na začetku, z goloma Igorja Thiaga so že po 20 minutah vodili z 2:0.

Benjamin Šeško in Nathan Collins FOTO: David Klein Reuters

Šeško je zaostanek znižal v 26. minuti, ko je po predložku z leve strani najprej poskusil z glavo, vratar mu je strel ubranil, Šeško po odbiti žogi ni bil uspešen niti v drugem poskusu, a žoga se je spet odbila k njemu, v tretje pa jo je vendarle spravil za hrbet vratarja.

Zapravljena enajstmetrovka

United tudi v drugem polčasu ni bil prepričljiv, v 76. minuti pa je vendarle imel priložnost, da izid izenači. Sodnik je upravičeno dosodil enajstmetrovko, ki pa jo je Bruno Fernandes izvedel slabo, vratar Caoimhin Kelleher je njegov strel ubranil.

Kazen je sledila v sodnikovem dodatku, ko je s strelom od daleč tekmo odločil rezervist Matijas Jensen.