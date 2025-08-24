Šeško drugič zaigral za sloviti Manchester United, ponovno ne more biti zadovoljen

Nogometaši Manchester Uniteda so v drugem krogu vpisali prvo točko v letošnjem angleškem prvenstvu. Z 1:1 so se v gosteh razšli s Fulhamom. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je v dresu rdečih vragov v igro vstopil v 53. minuti.

United je imel tako kot na prvi tekmi sezone proti Arsenalu (0:1) tudi proti Fulhamu več od igre in lepše priložnosti, a znova ni bil dovolj učinkovit, da bi strl tekmeca, obenem pa je Bruno Fernandes v prvem polčasu zapravil tudi enajstmetrovko.

Kot na prvi tekmi proti Arsenalu so se tudi tokrat namreč ponavljale razpoke v obrambi in predvsem med vratnicama ob standardnih situacijah. Le zvrhani meri sreče se lahko rdeči vragi zahvalijo, da so prejeli le en zadetek, potem ko je turški vratar Bayindir predvsem v prvem polčasu večkrat »zaplaval« v prazno ob podajah v osrčje kazenskega prostora.

United je prek Matheusa Cunhe na začetku prvega polčasu stresel vratnico, udarec z enajstmetrovke pa je visoko čez gol poslal Fernandes v 38. minuti. V drugem delu je trener Ruben Amorim hitro na igrišče poslal Benjamina Šeška, United pa je zadel pet minut kasneje po kotu.

Do strela je prišel branilec Leny Yoro, žoga pa je na poti mimo gola zadela Muniza in končala za hrbtom vratarja londonske zasedbe.

Ni si priigral kakšne priložnosti

Šeško si v nadaljevanju srečanja ni priigral kakšne priložnosti, tudi United je bil v zadnjih 20 minutah slabši, je pa Fulham zadel z menjavami. Po eni od teh je s prvim dotikom na tekmi za izenačenje in končni izid poskrbel Emile Smith Rowe v 73. minuti.

Pred tem sta bili na sporedu dve tekmi. Crystal Palace in Nottingham Forest sta se razšla brez zmagovalca (1:1), Everton pa je z 2:0 ugnal Brighton. Obe asistenci je prispeval novopečeni član karamel Jack Grealish.

Že v petek je Chelsea s 5:1 v gosteh premagal West Ham in ima štiri točke, v soboto pa je na klopi Leedsa obsedel drugi Slovenec v premier ligi Jaka Bijol. Njegov novi klub je doživel visok poraz pri Arsenalu (0:5).

Manchester City je na domači zelenici doživel hladen tuš proti Tottenhamu, ki je slavil z 2:0 in je na lestvici z dvema zmagama na vrhu z Arsenalom.

Priložnost, da ohrani 100-odstotni izkupiček, bo imel še Liverpool, ki bo v ponedeljek za konec drugega kroga gostoval pri Newcastlu.