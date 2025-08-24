ANGLEŠKA LIGA

Šeško drugič zaigral za sloviti Manchester United, ponovno ne more biti zadovoljen

Nogometaši Manchester Uniteda so se z 1:1 v gosteh razšli s Fulhamom.
Fotografija: Benjamin Šeško FOTO: Matthew Childs Action Images Via Reuters
Odpri galerijo
Benjamin Šeško FOTO: Matthew Childs Action Images Via Reuters

STA
24.08.2025 ob 19:47
24.08.2025 ob 19:50
STA
24.08.2025 ob 19:47
24.08.2025 ob 19:50

Poslušajte

Čas branja: 2:37 min.

Nogometaši Manchester Uniteda so v drugem krogu vpisali prvo točko v letošnjem angleškem prvenstvu. Z 1:1 so se v gosteh razšli s Fulhamom. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je v dresu rdečih vragov v igro vstopil v 53. minuti.

United je imel tako kot na prvi tekmi sezone proti Arsenalu (0:1) tudi proti Fulhamu več od igre in lepše priložnosti, a znova ni bil dovolj učinkovit, da bi strl tekmeca, obenem pa je Bruno Fernandes v prvem polčasu zapravil tudi enajstmetrovko.

Kot na prvi tekmi proti Arsenalu so se tudi tokrat namreč ponavljale razpoke v obrambi in predvsem med vratnicama ob standardnih situacijah. Le zvrhani meri sreče se lahko rdeči vragi zahvalijo, da so prejeli le en zadetek, potem ko je turški vratar Bayindir predvsem v prvem polčasu večkrat »zaplaval« v prazno ob podajah v osrčje kazenskega prostora.

FOTO: Justin Tallis Afp
FOTO: Justin Tallis Afp

United je prek Matheusa Cunhe na začetku prvega polčasu stresel vratnico, udarec z enajstmetrovke pa je visoko čez gol poslal Fernandes v 38. minuti. V drugem delu je trener Ruben Amorim hitro na igrišče poslal Benjamina Šeška, United pa je zadel pet minut kasneje po kotu.

Do strela je prišel branilec Leny Yoro, žoga pa je na poti mimo gola zadela Muniza in končala za hrbtom vratarja londonske zasedbe.

Ni si priigral kakšne priložnosti

Šeško si v nadaljevanju srečanja ni priigral kakšne priložnosti, tudi United je bil v zadnjih 20 minutah slabši, je pa Fulham zadel z menjavami. Po eni od teh je s prvim dotikom na tekmi za izenačenje in končni izid poskrbel Emile Smith Rowe v 73. minuti.

Pred tem sta bili na sporedu dve tekmi. Crystal Palace in Nottingham Forest sta se razšla brez zmagovalca (1:1), Everton pa je z 2:0 ugnal Brighton. Obe asistenci je prispeval novopečeni član karamel Jack Grealish.

Že v petek je Chelsea s 5:1 v gosteh premagal West Ham in ima štiri točke, v soboto pa je na klopi Leedsa obsedel drugi Slovenec v premier ligi Jaka Bijol. Njegov novi klub je doživel visok poraz pri Arsenalu (0:5).

Manchester City je na domači zelenici doživel hladen tuš proti Tottenhamu, ki je slavil z 2:0 in je na lestvici z dvema zmagama na vrhu z Arsenalom.

Priložnost, da ohrani 100-odstotni izkupiček, bo imel še Liverpool, ki bo v ponedeljek za konec drugega kroga gostoval pri Newcastlu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Benjamin Šeško nogomet Manchester United Slovenija nogometaš Anglija

Priporočamo

Nove informacije o napadu na Slovence: na njih sta se spravila lastnik objekta in njegov sin
Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike
Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e
Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Nove informacije o napadu na Slovence: na njih sta se spravila lastnik objekta in njegov sin
Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike
Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e
Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.