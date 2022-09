Šeško dobil tudi dvoboj s Haalandom

Slovenskim nogometašem je uspelo, kar so navijači čakali (pre)dolgo – v tekmi brez večjih nihanj so odpravili favorizirano ekipo Norveške, navdušili podpornike in si pred ključnim torkovim gostovanjem v Stockholmu vbrizgali dodatno samozavest. Na Švedskem jih pričakujejo razrvani gostitelji, nestrpni navijači in selektor, ki ga lahko reši le zmaga nad Slovenijo.

V resnici v Ljubljani že dolgo niso videli tako dinamične tekme, ki bi na koncu pripadla Slovencem. V drugem mandatu Matjaža Keka na klopi Slovenije je bilo ozračje nazadnje podobno približno pred tremi leti, ko sta na istem stadionu padla Poljska in Izrael, čeravno še nis(m)o ujeli tedanje evforije, ki se je končala s porazom v Severni Makedoniji.

Nad Norvežane so krenili (zgoraj z leve) Oblak, Blažič, Šporar, Bijol, Kurtić, (spodaj) Stojanović, Karničnik, Gnezda Čerin, Sikoček in Verbič. FOTO: Leon Vidic

V nasprotju z junijem, ko Slovenci niso mogli ohraniti visokega ritma več kot en polčas, so v soboto garali od prve do zadnje minute, vstopili v tekmo, kot se spodobi za domače moštvo, in po nerodno prejetem golu niso popustili. Zmaga z 2:1 je bila čista kot solza ter kot naročena za skorajšnji konec lige narodov.

»Fantom čestitam za opravljeno delo, po takšnem večeru ne želim izpostaviti posameznikov. Še vedno smo reprezentanca, v kateri ima en član 80 tekem za Slovenijo, drug 51, preostali manj kot 40,« želi Kek preprečiti evforijo. Slovenci so dobro prekinjali ritem Norvežanov; treba je bilo zdržati 100 minut igre, unovčiti odlike Jana Oblaka v vratih in zabiti gol več od tekmeca. To jim je uspelo, Benjamin Šeško pa je z golom in podajo za gol dobil tudi dvoboj z Erlingom Haalandom.

Slovenija: Norveška 2:1 (0:0) Stadion Stožice, gledalcev 14.824, sodnik Lawrence Visser (Belgija) 6; strelci: 0:1 – Haaland (47, Elyounoussi), 1:1 – Šporar (69, Šeško), 2:1 – Šeško (81); Slovenija (4-4-2): Oblak 8; Sikošek 6, Bijol 6,5, Blažič 6,5, Karničnik 6 (od 93. Brekalo –); Verbič 6 (od 71. Lovrić 7), Kurtić 6,5, Gnezda Čerin 7 (od 94. Gorenc Stanković –), Stojanović 7,5; Šeško 8,5, Šporar 7,5 (od 88. Črnigoj –); selektor: Matjaž Kek 7,5: Norveška (4-3-3): Nyland 5; Meling 6, Østigård 6, Hanche-Olsen 5,5, Ryerson 6; Thorstvedt 6 (od 61. Thorsby), Berge 6,5, Ødegaard 6 (od 71. Aursnes); Sørloth 6,5 (od 62. Larsen), Haaland 7, Elyounoussi 6 (od 71. Daehli 6,5); selektor: Ståle Solbakken 6; torek: Švedska – Slovenija, Norveška – Srbija (20.45); vrstni red: Norveška in Srbija po 10, Slovenija 5, Švedska 3.

Na Švedskem bo gostom zadostovala že točka, ki jo bodo lovili brez kaznovanih Jasmina Kurtića in Andraža Šporarja, najbrž bo imel težave z bolečinami v nosu Miha Blažič. Točka bi Slovence zadržala v ligi B, v kateri bo v naslednji izvedbi – denimo – igrala tudi Anglija.

Morebitna zmaga v Stockholmu bi Slovence ohranila na vrhu tretjeuvrščenih ekip v ligi B. Pred njimi bi kotirala le osmerica s prvih dveh mest štirih skupin lige B – ta čas so to Izrael, BiH, Škotska, Norveška, Srbija, Ukrajina, Islandija, Črna gora. Najboljše štiri ekipe, ki se jim ne bo uspelo uvrstiti na EP 2024 prek kvalifikacij – od marca do novembra 2023 –, se bodo spomladi 2024 pomerile za eno prosto vozovnico v Nemčijo. Jernej Suhadolnik