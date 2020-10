Senzacija v Franciji: 19-letnica pokorila teniško konkurenco (FOTO)

REUTERS FOTO: Charles Platiau Reuters

Poljakinjaje zmagovalka tretjega in zadnjega velikega teniškega turnirja v 2020. V finalu odprtega prvenstva Francije v Parizu je premagala Američanko Sofio Kenin s 6:4 in 6:1. Za 19-letno Poljakinjo je to največji uspeh v karieri.Swiatekova, ki do naslova ni oddala niza, vmes pa je izločila tudi prvo nosilko turnirja Romunko, je do prvega naslova na grand slamih prišla v uri in 24 minutah igre. Za nagrado je prejela 1,6 milijona evrov. Dve leti starejša Keninova, zmagovalka prvega grand slama sezone v Melbournu, se je morala zadovoljiti s polovico te vsote.Za Swiatekovo je to prva zmaga na turnirjih WTA, ki jo bo na novi razpredelnici prvič v karieri popeljala med 25 najboljših igralk na svetu. Keninona bo na novi lestvici skočila na četrto mesto.