Senzacija na smuku: Čater dvignil Slovenijo na noge (FOTO)

Martin Čater je na prvem smuku letošnje sezone v Val d'Iseru presenetil vse in zmagal s številko 41. Ob prihodu v cilj je imel 22 stotink sekunde prednosti pred Avstrijcem Otmarjem Striedingerjem in 27 stotink pred Švicarjem Ursom Kryenbühlom. Čater je en teden pred svojim 28. rojstnim dnem tako dočakal prvo zmago v svetovnem pokalu.



»Proga je bila popolna za vse tekmovalce. Vedel, sem da sem dobro na poti, a nisem verjel, da tako dobro. Upal sem na top 10, top 15, da le ne bom izven trideseterice. Včasih misliš, da si hiter, pa nisi,« je v prvi izjavi po zmagi povedal Čater, ki je oblekel tudi rdečo majico vodilnega v smuku. Dodal je še, da mu je zmaga vlila samozavest in da je vesel, da se je dobra forma s treningov vendarle pokazala tudi na tekmi.



Na smuku, ki ga je zaznamovalo nekaj padcev in polom favoritov, sta nastopila še dva Slovenca. Miha Hrobat s številko 51 je zaostal več kot tri sekunde in je bil 53., Boštjan Kline pa 28. z 1,56 sekunde zaostanka.