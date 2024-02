Selektor Uroš Zorman je izbral 20 lovcev na OI v Parizu

V Granollersu blizu Barcelone bo sredi marca slovenska koračnica ali žalostinka. Začelo se je odštevanje do olimpijskega kvalifikacijskega turnirja, čez 15 dni bodo rokometaši Uroša Zormana igrali proti Braziliji, naslednji dan proti Španiji in v nedeljo, 17. marca, še proti Bahrajnu. Slovenska reprezentanca bo favorit za eno od dveh mest, ki vodita v Pariz, za nameček bo še okrepljena v primerjavi z nedavnim EP v Nemčiji, kjer je zasedla zelo lepo šesto mesto.

»Zabavo znamo organizirati v petih minutah, in ne mislim na večerjo s paello. Toda najprej je treba skočiti in potem reči hop. Papir prenese vse. Samo, če bomo svoj posel oddelali maksimalno, bomo že v petek slavili z navijači navijači, ki jih vabimo v Katalonijo,« se Zorman dobro zaveda, da se lahko preveč samozavesti vrne kot bumerang.

Tudi kdor ne spremlja rokometa od blizu, bi lahko naštel veliko večino od 20 reprezentantov, ki jih je Zorman povabil na najpomembnejšo misijo. Ekipa je skoraj enaka kot januarja v Berlinu, Hamburgu in Kölnu, ob tem pa okrepljena z dvema pomembnima igralcema. Po poškodbah se vračata Matej Gaber in Blaž Janc. Slednji se bo kot zvezdnik Barcelone počutil skoraj kot doma. »O tem, kako pomemben je za nas Janc, nima smisla izgubljati preveč besed. Gaber pa bo zelo pomemben v obrambnem bloku, kjer sta se v Nemčiji zelo trošila Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek.

3 nastope imajo slovenski rokometaši na OI (2000, 2004, 2016).

Zorman, ki je imel pred EP zvrhan koš težav s poškodbami, je potrkal na les, da bo vseh 20 igralcev ostalo zdravih do nedelje, ko se bodo zbrali v Barceloni. Zakaj v Barceloni in ne doma? »Večina jih bo imela konec tedna tekme s klubi in samo zapravljali bi čas, če bi se dobili doma in potem odpotovali v Španijo. Pridobili bomo ves dan,« je vsak trening zlata vreden za Zormana, ki zadovoljno opaža, da so njegovi fantje v boljšem tekmovalnem ritmu kot sredi zime, ko so bili nekateri kar tri tedne brez tekem.

Za nameček ne bo treba odigrati osem tekem kot v Nemčiji, zgolj tri v štirih dneh, s tem, da bosta prvi dve gotovo dali odgovor na vprašanje, ali bo Slovenija četrtič po letih 2000, 2004 in 2016 nastopila na igrah pod petimi krogi.

Še veliko domače naloge

Ključna tekma bo že prva z Brazilijo. »Zbiramo podatke, imamo že veliko informacij. Brazilci so resna reprezentanca, večina igralcev prihaja iz Evrope. Goji nekoliko netipičen rokomet, zato se bomo morali zares dobro pripraviti,« Zormana ter njegova pomočnika, Luko Žvižeja in Gorazda Škoda, čaka še precej domače naloge.

Zorman je bil eden ključnih junakov reprezentance Veselina Vujovića, ki si je pred osmimi leti v Malmöju priigrala OI v Riu. Zdaj bi rad v olimpijsko vas prišel tudi kot selektor. »Vemo, da so olimpijske igre največji dogodek poleg EP in SP v nogometu, sanje vsakega športnika. Imamo zares lepo priložnost in želimo jo izkoristiti,« pove Zorman, ki mu je ta teden malce pokvaril poraz njegovega Trima v Slovenj Gradcu, po katerem je boj za naslov slovenskega prvaka spet povsem odprt.