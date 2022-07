Tekme brez golov niso ravno tiste, ki bi jih povezovali s trenersko kariero Simona Rožmana, a vendar se je njegova druga etapa na klopi Domžal v soboto začela z najbolj nepriljubljenim izidom, čeprav so številni pričakovali ognjemet po dogodkih iz zaključka minule sezone, ko je Rožman po dobrih treh mesecih hitro končal svojo drugo epizodo v knežjem mestu. »Odločili so se, da bi radi šli po drugačni poti, sam pa s tem nisem imel nobenih težav,« je po prvem dvoboju z grofi in svojim ruskim naslednikom Romanom Pilipčukom povedal Rožman. »Tu smo začeli povsem drugačno zgodbo, k...