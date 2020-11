Še tri dni bodo vsi proti Rogliču

Karavana Vuelte v 14. etapi še zdaleč ni bila počasna, zmagovita skupina ubežnikov, v kateri je imel že drugič največ moči Tim Wellens (dobil je tudi 5. etapo), je za 15 minut prehitela najhitrejši predvideni prihod v cilj v Ourenseju. Kljub ostremu tempu, povprečna hitrost je znašala kar 44,33 km/h, pa si je Primož Roglič lahko le želel takšen dan v rdeči majici.



Slovenski zvezdnik in Ekvadorec Richard Carapaz sta jo nosila edina doslej in si v zadnjih dveh tednih izmenjevala skupno vodstvo. Roglič ga je prevzel z zmago v 1. etapi in izgubil v 6. po kalvariji z vetrovko. Kisovčan je bil spet v rdeči majici po sprinterski zmagi v 10. etapi in brez nje po težavah na peklensko strmem Angliruju v 12. etapi. A se je od vrha poslovil le za ponedeljkov drugi dan premora na dirki, v uri resnice v 13. etapi je s svojo že četrto etapno zmago stvari spet postavil na svoje mesto.



Tokrat z jasno željo, da rdeče majice, v kateri je 15. septembra lani slavil prvo slovensko zmago na tritedenskih dirkah, ne sleče več do Madrida, kjer se bo Vuelta 2020 končala v nedeljo. Ker si v vožnji na čas ni prikolesaril tako velike prednosti (Carapaz za njim zaostaja 39 sekund, Hugh Carthy pa 47), da bi bili njegovi tekmeci že odpisani, je dirka še odprta.

»Dobro je, da imajo v zadnjem tednu še možnosti za zmago različni kolesarji. To leto je nenavadno, za Vuelto pa je najboljše, da je razplet negotov,« je komentiral največji kolesarski Španec v zgodovini, Miguel Indurain. Domači mediji so preostanek Vuelte poimenovali Vsi proti Rogliču, v pričakovanju, da se bodo vsi lotili slovenskega kapetana ekipe Jumbo Visma. Ne le Carapaz z ekipo Ineos in Carthy z Education First, temveč tudi Movistar, ki nima več česa izgubiti, saj lahko le velik zasuk njenega aduta Enrica Masa vrne na oder ali celo v boj za zmago. Za Rogličem najboljši Španec na dirki na 5. mestu zaostaja za 3:23. Najdaljši dan v sedlu V hriboviti Galiciji o kolektivnih napadih na Rogliča ni bilo ne duha ne sluha. Njegov črno-rumeni vlak ga je brez pretresov in tudi brez pretiranega vložka (med ubežniki ni bilo nikogar, ki bi ogrožal rdečo majico) pripeljal do ciljne špice, na kateri je slovenski zvezdnik sam poskrbel za to, da mu Carapaz ali Carthy ne bi odščipnila kakšne sekunde.



»Etapa je bila zelo hitra in zahtevna. Moji fantje so spet odlično opravili svoje delo. Ubežniki so bili zelo močni, a med njimi ni bilo nikogar, ki bi ga morali loviti. Če bi bila priložnost, da bi v zadnjem klancu pridobil nekaj časa, bi jo bržkone poizkušal izkoristiti, ampak sem povsem zadovoljen z razpletom. Tempo je bil izjemno visok,« je dejal Roglič.

Še tri dni (nato preostane le še parada šampionov v Madridu) bodo vsi proti njemu. Danes ga čaka najdaljši dan v sedlu, 15. etapa se bo začela v Mosu in končala po 230,8 km v Pubeli de Sanabrii, vmes bo kar pet kategoriziranih vzponov. Vsi bodo 3. kategorije, po zadnjem Altu de Padornelu (1310 m) bo do cilja še 17 km.



»Vsi v nogah čutimo dosedanje kilometre, a nimamo druge izbire, kot da se potrudimo po najboljših močeh,« je Roglič odgovoril na vprašanje, kako po vseh letošnjih naporih pričakuje 230-kilometrsko preizkušnjo. Zdi se, da bo spet namenjena ubežnikom, Primož pa bo moral vseeno biti pozoren na morebitno zasedo, kakršne so mu tekmeci postavljali v zadnjem tednu lanske Vuelte.