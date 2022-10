Še nikoli ni šlo tako na nož

Svetovno prvenstvo v elitnem motociklističnem razredu motoGP še nikoli ni bilo tako izenačeno. Pred zadnjimi tremi preizkušnjami ima branilec naslova Fabio Quartararo na vrhu le dve točki prednosti pred Francescom Bagnaio in tudi zaostanek 40 točk petouvrščenega Jacka Millerja ni nenadomestljiv. Še posebno ker se je na zadnjih dirkah na Japonskem in Tajskem izkazal z zmago in drugim mestom, v nedeljo pa optimistično pričakuje start na domači veliki nagradi Avstralije. Pred sedmimi dirkami je marsikaj kazalo drugače. Quartararo je imel po zmagi na VN Nemčije že 34 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Aleixom Espargarojem in kar 91 točk več kot Bagnaia. Tedaj se je za Francoza začela nočna mora, saj se je le še enkrat prebil med najboljšo četverico (bil je drugi v Avstriji), medtem ko se je Bagnaia v tem času štirikrat povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, enkrat na drugo in enkrat na tretjo; spodletelo mu je le ob padcu v Motegiju. Ali lahko svetovni prvak še spremeni krivuljo?

Avstralija je obema ljuba

Optimizem mu delno krepijo spomini na lansko sezono. Takrat je Quartararo vidno popustil v zadnji tretjini prvenstva, Bagnaia pa je dobil štiri od zadnjih šestih dirk, toda vrag iz Nice je vendarle osvojil lovoriko s 24 točkami prednosti. Razlika je zdaj resda bistveno manjša. »Na zadnjih tekmah se nisem pretirano izkazal. Na VN Aragonije sem trčil v Marca Marqueza in odstopil, na Japonskem sem bil osmi, na Tajskem šele 17., saj smo se ušteli s prevelikim pritiskom v prednji pnevmatiki. Toda še vedno vodim in nisem v izgubljenem položaju. Smo pred začetkom nekakšnega miniaturnega prvenstva s tremi dirkami in petimi kandidati za naslov. Na srečo je zdaj pred nami VN Avstralije, ki jo je lani in predlani odpihnila pandemija. Phillip Island je ena od mojih najljubših prog,« razmišlja Fabio Quartararo. A tudi Bagnaii je Avstralija ljuba: »Ko smo leta 2019 zadnjič prišli sem, sem bil novinec v razredu motoGP in sem tukaj osvojil četrto mesto, kar je bil moj najboljši dosežek v sezoni. Že takrat sem zelo užival, letos pa je moj potencial bistveno večji. Poklepetal sem tudi z nekdanjim šampionom Caseyjem Stonerjem, rekorderjem Phillip Islanda s šestimi zmagami med elito. Razkril mi je nekaj koristnih podrobnosti o progi in zakonitosti vetra na otoku.«

Vrstni red po 17 preizkušnjah motoGP od 20: 1. Quartararo (Fra, Yamaha) 219 točk, 2. Bagnaia (Ita, Ducati) 217, 3. A. Espargaro (Špa, Aprilia) 199, 4. Bastianini (Ita, Ducati) 180, 5. Miller (Avs, Ducati) 179, 6. Binder (JAR, KTM) 154.