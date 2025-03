Še en epski šov Dončića, a kaj ko ...(FOTO in VIDEO)

Grk Giannis Antetokounmpo je s 24 točkami, 12 skoki in devetimi podajami vodil Milwaukee Bucks do zmage s 126:106 nad oslabljenimi Los Angeles Lakers, za katere je slovenski zvezdnik Luka Dončić s 45 točkami izenačil svoj rekord sezone. Za najboljši učinek, odkar je prišel iz Dallasa, je dodal 11 skokov in že do polčasa prišel do 29 točk.

Austin Reaves je dodal 28 točk za Lakers, ki so izgubili tretjo tekmo v nizu. Zaradi poškodb v ekipi ni bilo drugič zapored LeBrona Jamesa, manjkala sta tudi Jaxson Hayes in Rui Hachimura.

Zvezdnik Golden State Warriors Stephen Curry pa je postal prvi igralec severnoameriške košarkarske lige NBA, ki je dosegel 4000 uspešnih metov za tri točke, s čimer je povečal svojo prednost kot najboljši strelec z razdalje v zgodovini ob zmagi s 130:104 nad Sacramentom Kings.

Luka Dončić je bil neustavljiv že od samega začetka tekme, saj je do polčasa dosegel 29 točk. Dončić je bil v odlični strelski formi, saj je iz igre metal z 52-odstotno natančnostjo, pri metih za tri točke pa je bil uspešen v 54 odstotkih poskusov. Kljub njegovemu trudu so Lakersi morali priznati premoč Milwaukeeju, ki je imel širši nabor razpoloženih igralcev.

FOTO: Benny Sieu Imagn Images Via Reuters Connect

V noči na soboto ob 2.30 po slovenskem času se bodo Lakersi pomerili z Denverjem.