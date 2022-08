Še dobro, da se EP ni začelo v nedeljo

Nemoč slovenskih košarkarjev na nedeljskem gostovanju v Münchnu še vedno odmeva. Pred začetkom evropskega prvenstva si v vseh reprezentancah ogledujejo posnetek tekme do zadnjih podrobnosti in iščejo skrivnosti nemškega recepta. To še posebno velja za Litovce, ki se bodo v četrtek kot prvi pomerili z branilci šampionskega naslova v Kölnu, saj se jim želijo oddolžiti za lanski poraz v Kaunasu v kvalifikacijah za olimpijske igre, letos poleti pa so še vedno neporaženi. A hkrati dobro vedo, da bo verjetno več odvisno od Luke Dončića in Gorana Dragića & Co. kot od njihovega načrta. Če bodo slovenski košarkarji igrali na eurobasketu tako, kot so v osmem nastopu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, ne bodo imeli nikakršnih možnosti za ponovitev podviga iz leta 2017. Očitno je, da moštvo še vedno išče pravo podobo in formo. V njem je sicer osem članov zlate zasedbe z zadnjega EP in deseterica z lanskih OI, na katerih je Slovenija ostala brez kolajne v tragičnem slogu, a okoliščine so v marsičem drugačne. Četa selektorja Aleksandra Sekulića se še vedno privaja na zamenjavo vlog med glavnima zvezdnikoma in tudi na rokado v začetni peterki, v kateri sta na zadnjih treh tekmah s Hrvaško, Estonijo in Nemčijo namesto bratov Dragić igrala Aleksej Nikolić in Jaka Blažič. Z vidika organizacije igre, kolektivnega sodelovanja pri napadalnih akcijah in natančnosti metov slovenska reprezentanca še ni na ravni, da bi se lahko zanašala, da bo vselej dosegla vsaj nekaj točk več kot tekmeci. Ob takšnem pomanjkanju vsega, kot ga je prikazala v Münchnu, so udarile na plan vse težave v obrambi in pri skokih, ki jih z 42-odstotnim izkoristkom metov iz igre in 52 odstotki pri prostih metih ni bilo mogoče nadomestiti. Morali bi biti malone nezgrešljivi.

Rupnik v zadnjem hipu

Dan po bolečem porazu je prišlo na vrsto še manjše presenečenje. Selektor je namreč razkril svojo dvanajsterico za EP. V njej so organizatorji igre Dončić, G. Dragić, Nikolić, Rupnik in Samar, branilca-strelca Prepelič in Blažič, krilo Z. Dragić, krilna centra Čančar in Murić ter centra Dimec in Tobey. V oči bode neuravnoteženost med branilci in visokimi košarkarji, a to vprašanje je bilo odprto, odkar je pred pripravljalno tekmo s Hrvaško s seznama kandidatov izpadel še Jurij Macura. Zaradi obetavnosti in prepričljivosti novinca Žige Samarja je Sekulić pravzaprav izbiral le med tremi košarkarji, ki so avgusta dobili najmanj priložnosti za dokazovanje: Gregor Hrovat (21), Jakob Čebašek (3) in Luka Rupnik (1) so na osmih tekmah družno prispevali 25 točk. Vsi trije so igrali najmanj tudi na lanskih OI: Rupnik v seštevku 30 minut na šestih tekmah, Hrovat 22 in Čebašek 6. Vloga 12. moža je slednjič kot petemu organizatorju pripadla Rupniku, ki po dosedanji razporeditvi nalog verjetno ne bo utegnil povzročiti niti večje koristi niti škode. »Izbrali smo igralce, ki bodo čim bolje delovali med seboj in nam prinesli dober rezultat,« je na kratko pojasnil Sekulić.