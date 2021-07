Jorgić po drami v 3.krog, Gomboc končal na sedmem mestu

FOTO: Sergio Perez, Reuters

Zelko osmi, regato prestavili

Savšek in Terčelj naprej

Jorgić po dramatičnem debitantskem boju napredoval v 3. krog

V Tokiu poteka drugi dan olimpijskih iger.je izpadel v repasažu v kategoriji do 66 kg. Boljši je bil Izraelec. Gomboc je tako zasedel končno sedmo mesto.»Škoda. Zadnje leto mi ni šlo najboljše, a vedel sem, da bo šlo. V Riu sem bil peti, zdaj sedmi. Nisem bil tako pripravljen kot nazadnje, skušal sem se zbrati, a mislim, da je sedmo mesto to, kar sem trenutno sposoben. Vem, da sem dal vse od sebe, kar je najbolj pomembno, in vem, da sem pokazal dobre borbe,« je drugi olimpijski nastop ocenil slovenski reprezentant.Gomboc je napovedal, da se bo po vrnitvi v Slovenijo najprej posvetil sanaciji poškodbe kolka, nato pa razmišlja, da bi presedlal v višjo kategorijo do 73 kilogramov. Tudi tokrat je nastopal s pomočjo protibolečinskih tablet.Jadralecje na regatnem polju v Kamakuri pri Enošimi, kjer potekajo jadralni boji na olimpijskih igrah v Tokiu, po prvem dnevu v razredu laser med 35 tekmovalci osmi. Za najboljšim, Francozom, je v prvi regati zaostal minuto in 46 sekund. Drugo predvideno regato so prestavili na ponedeljek.Kanuistje uspešno opravil kvalifikacije olimpijske preizkušnje in se uvrstil v ponedeljkov polfinale, kjer bo nastopilo 15 najboljših. Savšek je v prvi kvalifikacijski vožnji postavil najhitrejši čas, v drugi pa 12. V polfinale se je uvrstila tudi kajakašica, ki pa v kvalifikacijah ni bila povsem pri vrhu. Potem ko je bila v prvi kvalifikacijski vožnji s štirimi dotiki 15., je v drugo imela zgolj en dotik in pristala na devetem mestu.Slovenski namiznoteniški igralecje v svojem prvem olimpijskem nastopu uspešno opravil svojo nalogo. Osemnajsti nosilec je v 2. krogu olimpijskega turnirja v Tokiu premagal Špancas 4:3 (2, 10, -5, -9, -5, 13, 8). Jorgić, ki bo čez pet dni dopolnil 23 let, je pred dvobojem s Špancem, ki ga pozna in ga je tudi že premagal, napovedal zmago.