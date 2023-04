Sanjski uvod v režiji Anžeta Kopitarja

Ko napoči čas za končnico NHL z nastopom hokejskega moštva Los Angeles Kings z našim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem, se številni med ljubitelji hokeja na Slovenskem znajdejo v precepu: omenjenemu kapetanu črno-belih iz Kalifornije privoščijo uspeh in napad na tako cenjeni Stanleyjev pokal, toda obenem bi si tudi želeli njegovo navzočnost na majskem svetovnem prvenstvu v dresu z risom na prsih. Če bi sodili po uvodnem večeru letošnje končnice, je pred Kopitarjevim moštvom lepa pomlad. Slovenec je bil osrednji junak zmage v Edmontonu.

17 sekund pred koncem rednega dela tekme je prizemljil gostitelje odlični Anže Kopitar.

Los Angeles je na uvodnem gostovanju v Kanadi po izjemnem boju slavil zmago s 4:3 po podaljšku, prav pri vseh štirih golih za zmagovalce pa je sodeloval naš as. Edmonton je bil sicer ob vodstvu z 2:0 na dobri poti k želeni prvi zmagi na domačem ledu, nakar je Kopitar za izenačenje dvakrat podal, domače občinstvo pa pozneje zalil s hladno prho z golom pičlih 17 sekund pred koncem – 3:3. Strelec gola za zmago v podaljšku in tako prvo vodstvo v četrtfinalni seriji zahodne konference je bil Alex Iafallo, pod posebnim drobnogledom je bil tudi čuvaj mreže Kopitarjevega moštva Joonas Korpisalo, še eden od učencev imenitne šole finskih hokejskih vratarjev.

»Ne preseneča me to. Že 16 ali 17 let nas v tej ligi navdušuje,« ni skrival Todd McLellan, strateg moštva iz Kalifornije, ki so mu številni spremljevalci NHL po Severni Ameriki in Evropi kot gostujočemu za začetek pripisovali manj možnosti za uspeh kot Edmontonu. Slednji se resda ponaša z nemškim čudežnim dečkom Leonom Draisaitlom, edinim hokejistom na dolgem seznamu športnikov leta v Nemčiji, kot tudi ta čas morda najboljšim igralcem v NHL – Connorjem McDavidom.

Naslednji izziv v četrtek zjutraj

»Najboljši strelec lige se tokrat sploh ni vpisal med avtorje golov,« so poudarili v uglednem dnevniku Los Angeles Times, v katerem seveda niso skoparili s pohvalami na račun našega zvezdnika: »Pri 35 letih Anže ni le vodilni po številu točk za gole in podaje, kar je zdaj že petnajstič v zadnjih 16 sezonah, temveč je spet resen kandidat, da bi že tretjič dobil posebno lovoriko najboljšega napadalca v ligi za obrambne naloge.«

In kot vedno pri otroku hokejskih Jesenic, nato imenitnem hokejskem dijaku na Švedskem ter že od leta 2006 zvezdniku ledenih ploskev NHL ni zaznati nikakršne evforije, njegov delež pri uspehu moštva je prav vrhunski. »Na takšni tekmi končnice moraš poskusiti izkoristiti sleherni trenutek, da si sestaviš pot h končni zmagi. Na tej tekmi nam je to uspelo,« je strnil misli naš as. Novi izziv, tekma št. 2 v seriji na štiri zmage, bo pred njim in soigralci v noči na četrtek (4.00), spet v Edmontonu. Siniša Uroševič