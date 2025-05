Šampionska veselica v Stožicah

Dolgo so steklenice piva in penine ohlajene čakale na potrditev naslova, a nogometašem Olimpije ni in ni šlo. »Dati bomo morali več od sebe,« so pred sobotnim popoldnevom zagotavljali v taboru zmajev in nalogo opravili z odliko. S petardo v mreži Radomelj so v klubsko zbirko dodali še osmo zvezdico in nato na zelenici nacionalnega štadiona dolgo slavili z navijači, ki so lepo napolnili tribune. Olimpija bo pokal za prvaka dobila naslednji konec tedna v Stožicah, sezono bodo zaključili proti Bravu.

Lestvica 1. SNL Olimpija 35 21 10 4 63:20 73 Maribor 34 19 9 6 63:30 66 Koper 34 18 8 8 56:33 62 Celje 34 16 9 9 69:49 57 Bravo 34 14 11 9 50:42 53 Primorje 35 10 10 15 40:61 37 Mura 35 9 8 18 36:48 35 Radomlje 35 10 5 19 37:68 35 Domžale 34 7 6 21 32:63 27 Nafta 34 5 10 19 31:63 25

»Cilj je izpolnjen, čez dve leti se nihče več ne bo spomnil, da smo prvenstvo skoraj zakockali,« je po tekmi odleglo mlademu reprezentantu iz vrst Olimpije Marku Brestu. Po nekaj minutah tekme je bilo jasno, da si Ljubljančani novega spodrsljaja ne bodo privoščili. Rekonvalescent Marcel Ratnik je ob zmedi v kazenskem prostoru izbral odličen trenutek za prvi gol v sezoni, zmajem je padlo breme z ramen in že ob polčasu (2:0) so v Stožicah vsi razmišljali le še o zadnjem žvižgu. Pretirane sprostitve igralcev Victorja Sancheza tokrat ni bilo, do vrha so napolnili mrežo Radomelj, ki so v drugem delu tudi z igralcem manj občutno padle v igri, za piko na i bi lahko Sanchez uslišal navijaške vzklike in na izvajanje enajstmetrovke (za 5:0 je zadel Pedreno) poslal vratarja Matevža Vidovška. Ne glede na rezultat je tekmeca potrebno spoštovati do konca in Sanchez se je tudi v tem primeru odzval gosposko.

V Stožicah se je zbralo okrog 5000 gledalcev. FOTO: Matej Družnik

»Zelo sem vesel, po Mariboru in Muri smo vsi vedeli, da potrebujemo te tri točke. Ni tako čustveno, kot je bilo ob prvem naslovu, a mi tudi ta pomeni ogromno,« je bil z razpletom zadovoljen eden od junakov uspešne ljubljanske sezone Vidovšek. Na prvenstveno zgodbo so s spotikanjem proti ciljni črti dodali nepotreben madež, a ima Brest kar prav, kmalu bo vtis pozabljen in štel bo le rezultat. »Zdaj se lahko kakšen dan poveselimo, nato pa naprej, evropsko prvenstvo do 21 let je pred vrati, nato sledi liga prvakov,« je še dodal 21-letnik, ki je Olimpiji pred dnevi obljubil dolgoročno zvestobo.

8 naslovov državnega prvaka je v samostojni Sloveniji osvojila Olimpija.

Cilj je Olimpija izpolnila, svarilom navkljub so navijači takoj po koncu pritekli na zelenico, nogometaši so slavili z baklami, pivo je teklo v potokih. Na pokal zmaji še čakajo, prejeli ga bodo čez teden dni na isti zelenici, kljub papirnati vlogi gostitelja, ki pripada Bravu, bodo Stožice znova v zeleno-beli barvi. »Zelo težko je osvojiti naslov, ampak premagali smo vse ovire, zato smo zelo srečni. Vsak naš igralec v polju je dosegel vsaj en gol v vseh tekmovanjih, kar je neverjetnom,« se je sprostil tudi zadržani Sanchez.

Reditelji jih ob prihodu na zelenico niso ovirali. FOTO: Matej Družnik

Zdaj je pred zmaji pestro poletje, časa za kadrovanje ne bo na pretek. Kot prvake jih pot vodi v kvalifikacije za elitno ligo prvakov, pot proti (vsaj) konferenčni ligi bo lažja kot pred letom dni. Z Evropo ima Olimpija po prepričljivi jeseni nekaj spomladanskih neporavnanih računov, poraz v osmini finala proti Borcu je spodrezal krila šampionski zasedbi in napovedal rezultatski zasuk navzdol. Kako bo v naslednji sezoni? Prihodnost Sancheza na klopi je negotova, obeta se eksodus slovenskih igralcev, ki so glavni »prodajni artikli« v strategiji vodenja kluba Adama Deliusa, proračun za tuje okrepitve bo manjši kot denimo v Celju. A to so skrbi za prihodnost, v teh dneh je v Ljubljani čas za šampionsko veselico, ki so jo pripravljali od zmage nad Primorjem z 2:0 v prvem kolu 19. julija lani.