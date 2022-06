Šampionka z restavracijo

Kar nenavadno je, ko je poletje komaj začelo trkati na vrata, pa je že napočil čas za največje tekmovanje v plavanju. Svetovno prvenstvo po navadi zaokroži sezono konec julija ali v prvih dneh avgusta, zdaj že poldrugi mesec prej kot po navadi. In sicer po petih letih spet v naši vzhodni soseščini oziroma njeni metropoli Budimpešti. In kdo bo zdaj v središču pozornosti na tekmovanju, ki se je začelo v soboto, že dolgo ni dvoma – trikratna olimpijska zmagovalka Katinka Hosszú.

Mesto nekaj manj kot dveh milijonov prebivalcev ob številnih znamenitostih ponuja tudi izjemno paleto kopališč in bazenov. Temu primerna je tudi tradicija plavalnega športa. Le v Budimpešti je mogoče, da finalne boje za naslove evropskih ali svetovnih prvakov v plavanju v parku pred velikimi zasloni spremljajo tisoči, ki pač ne morejo več do vstopnice za tribune.

Zato je tudi prepoznavnost številnih asov iz bazena povsem drugačna kot drugod po svetu, doslej sta podobno vzneseno podporo, kot jo uživa v domovini dolga Katka, če bi iz madžarščine prevedli ime in priimek te sijajne športnice, doživeli le Berlinčanka Franziska van Almsick na prvenstvu stare celine v svojem mestu pred natanko dvema desetletjema in pozneje Federica Pellegrini na svetovnem prvenstvu v vročem rimskem avgustu 2009.

Ponuja novo zgodbo

Trikratna olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira 2016 je s številnimi rojaki, ki se nad športnimi podvigi navdušujejo bolj kot športni navijači v marsikateri drugi državi, upala, da bo zbirko še obogatila v Tokiu 2020. A to niso bile njene igre – 5. mesto na 400 m mešano in 7. na 200 mešano je bilo precej manj od pričakovanj. Tako niti ni presenečalo, ko so se razširile govorice, da se bo pri svojih takrat 32 letih poslovila od vrhunskega športa.

Toda govorice je zavrnila, na prvenstvu doma nastopa v štirih disciplinah. Sicer pa Hosszújeva ni pod drobnogledom naših vzhodnih sosedov le v bazenu. Prejšnji mesec je odmevala novica, da o njej, tudi njeni zasebni plati, snemajo dokumentarni film, pred dnevi pa je v središču Budimpešte odprla restavracijo Koool.

»Nekaj časa sem živela v Kaliforniji, veliko potovala po svetu in spoznavala različne okuse zdrave in nikakor ne dolgočasne hrane. Teh okusov v domačem mestu nisem našla, zato sem zdaj odprla takšno restavracijo,« je dejala in ni dvoma, da bo glede na prepoznavnost privabila številne oboževalce in radovedneže. V mestu, ki poleg imenitnih paprikašev, ciganske pečenke, polnjenih paprik, palačink in tort v številnih kavarnah zdaj ponuja še novo zgodbo. V režiji zvezdnice iz bazena.