Šampanjec za rekord se že hladi

85

točk znaša prednost vodilnega Lewisa Hamiltona pred drugouvrščenim Valtterijem Bottasom.

Na dirkališču v Istanbulu, ki po sušnih osmih letih spet gosti formulo 1, se bo ta konec tedna bolj ali manj vse vrtelo okrog. Nič čudnega, ko pa si lahko Mercedesov zvezdnik že na jutrišnji veliki nagradi Turčije (z začetkom ob 11.10), torej tri preizkušnje pred koncem sezone, zagotovi sedmi naslov svetovnega prvaka. Z njim bi izenačil rekord legendarnega Nemca. »Seveda bi bil neverjetno ponosen, če bi ujel takšno ikono, kot je Michael,« je poudaril Hamilton, ki za predčasno skupno zmagoslavje v Turčiji potrebuje 78 točk prednosti. Zdaj ima, denimo, 85 točk naskoka pred drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem, ki sicer še ni vrgel puške v koruzo. Ravno nasprotno, 31-letni Finec je trdno odločen čim dlje ostati v igri za lovoriko, za osvojitev katere pa ima – roko na srce – minimalne možnosti.Sploh ob veliki smoli, ki ga spremlja v letošnjem prvenstvu. Scenarijev, ki bi angleškega šampiona že v Istanbulu pripeljali do sedme zvezdice (po letih 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 in 2019), je več, po prvem bi lahko začel šampanjec odpirati ob zmagi. Za predčasno slavje bi mu zadostovalo tudi drugo mesto (če Bottas ne bi zmagal z najhitrejšim krogom), četrto mesto (če Valtteri ne bi bil boljši kot drugi), peto mesto (če se finski ekipni kolega ne bi povzpel višje od tretje stopničke), šesto mesto (če Bottas kot tretji ne bi odpeljal najhitrejšega kroga), sedmo mesto (če Valtteri ne bi bil boljši kot četrti) in tako naprej. Hamiltonu torej odlično kaže, čeprav na včerajšnjih prostih treningih ni blestel. Na uvodnem je, denimo, pristal komaj na 15. mestu (+ 5,148), na drugem pa je napredoval »le« do četrtega mesta (+ 0,850). Obakrat je bil – zanimivo – najhitrejši nizozemski as(Red Bull).