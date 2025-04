Šah: kitajski dvoboj za krono

Kitajski igralki Ju Wenjun in Tan Zhongyi danes začenjata dvoboj za naslov svetovne šahovske prvakinje. Prizorišči bosta Šanghaj in Chongqing, od koder prihajata obe njegovi protagonistki. Obe štejeta 34 let, branilka naslova pa je Jujeva, ki svetovni ženski prestol zaseda že vse od leta 2018, ko se je nanj povzpela ravno z zmago proti njeni tokratni tekmici. Tanova si je naziv izzivalke priigrala z zmago na turnirju kandidatk v Torontu. Razplet njunega prvega dvoboja je bil sila tesen, saj ga je ob rezultatu 5,5 proti 4,5 svetovna prvakinja odločila v svoj prid z minimalno razliko.

Z dvobojem se zaključuje ciklus za svetovno prvenstvo v ženski konkurenci, ki se je začel leta 2023, hkrati pa je nov že v polnem zamahu. Na Cipru se je namreč zaključil četrti turnir serije grand prix, preko katere se bosta dve najboljši igralki v skupnem seštevku uvrstili na turnir kandidatk prihodnje leto. Najboljša je bila Ukrajinka Ana Muzičuk, ki je imela ob enakem številu točk boljše dodatne kriterije od Kitajke Zhu Jiner. Tretje mesto so si razdelile Anina sestra Marija Muzičuk, Indijka Harika Dronavali in Rusinja Aleksandra Gorjačkina. Slednja vodi v skupnem seštevku serije in si je bržčas že zagotovila mesto na kandidatskem turnirju.

BOOM

BELA NA POTEZI Harika – Badelka, Nikozija 2025. S katerim splošno znanim taktičnim motivom je bela prišla do materialne prednosti? REŠITEV: 1.Lh6!, ko ne gre 1…Lxh6 zaradi 2.Sxf6+ in črna izgubi še damo. V partiji je bela po 1…0-0 2.Sxf6+ Lxf6 3.Lxf8 Txf8 4.Dd2 v nadaljevanju brez težav uspela zmagati.

Ruski škandal

Žensko serijo grand prix je sicer močno zaznamoval škandal ruske igralke Katerine Lagno. Slednja je namreč izstopila iz serije, pri čemer je kot razlog navedla diskriminacijo zaradi svoje nacionalnosti. Lagnova je na predhodnem turnirju v Monte Carlu pričakovala nagrado za najlepšo partijo za svojo zmago proti Nemki Elisabeth Pähtz, a je ta šla v roke njeni rojakinji, ki od leta 2023 nastopa pod švicarsko zastavo, Aleksandri Kostenjuk. Lagnova je odločitev tričlanske komisije označila za politično motivirano, kar deluje precej za lase privlečeno, saj izbira tovrstnih nagrad vselej predpostavlja tudi določeno mero subjektivne ocene ocenjevalcev. Tako se zdi, da je na njeno odločitev o umiku iz serije vplivalo predvsem dejstvo, da je ostala brez možnosti za eno od prvih dveh mest v skupnem seštevku.

Sicer pa se dekleta trenutno potegujejo tudi za naslov evropske članske prvakinje. Na grškem Rodosu nastopajo tri slovenske reprezentantke, Laura Unuk, Zala Urh in Teja Vidic. Najbolje sta začeli Laura in Zala, ki sta dobili uvodni dve partiji. Zali je ob tem v drugem krogu uspel precejšen podvig, saj je bila boljša od branilke naslova, Azerbajdžanke Ulvije Fatalijeve.