S Turčijo v srečnem mestu za Slovence

V dvorani Sinan Erdem v Istanbulu so slovenski košarkarji proslavili svoj največji uspeh doslej: 17. septembra 2017 so v finalu evropskega prvenstva ugnali Srbijo in brez poraza osvojili šampionsko lovoriko, Goran Dragić je bil izbran za najboljšega igralca tekmovanja, Luka Dončić pa se mu je pridružil v elitni peterki. Pet let pozneje bo kraj velikega uspeha pomembna stopnička na poti do obrambe naslova. Danes ob 19. uri se bo Slovenija v pripravljalnem dvoboju pomerila z domačo reprezentanco Turčije, jutri ob isti uri še z Ukrajino.

Po uvodnih ogrevalnih zmagah nad Nizozemsko in Črno goro evropski prvaki vstopajo v drugi polčas usposabljanja. S polno paro namreč že nekaj dni vadijo s soigralci tudi Goran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey, selektor Aleksander Sekulić pričakuje v moštvu Eda Murića, ki v Celju ni igral, seveda pa bi si želel videti na parketu tudi Luko Dončića. Eden od največjih zvezdnikov svetovne košarke je opravil prvi ekipni trening šele po prihodu v Istanbul in od njegovega počutja bo odvisno, ali bo drevi že igral na tekmi s Turčijo.

»Želimo izvleči maksimum iz vsega, kar imamo, veliko pričakovanje javnosti sprejemamo kot poseben izziv. V moštvu je trenutno 15 košarkarjev, saj je Gregor Glas ostal doma zaradi manjših bolečin v hrbtu, na EP jih bomo lahko vzeli zgolj 12. Vse odločitve sprejemamo v korist moštva in z dobrimi nameni in tako bo tudi pri zadnjih kadrovskih rezih,« je pojasnil Sekulić, ki si je za zadnje štiri pripravljalne tekme – 17. avgusta bo v Stožicah gostovala Srbija, 20. avgusta pa v Celju še Hrvaška – zadal kar nekaj pomembnih nalog. »Uigravati se moramo v napadu in obrambi. Lani smo imeli veliko rezerve v obrambi, saj na trenutke ni bila takšna, kot sem si želel. V napadu pa moramo izkoristiti, da imamo dva vrhunska ustvarjalca z žogo,« je zagotovil selektor.

Prepelič: Ogromno smo pridobili

V Istanbulu so slovenski košarkarji podoživeli prijetne občutke izpred petih let. Klemen Prepelič jih je opisal: »Prišli smo v naše srečno mesto, srečni hotel in srečno dvorano. Vsi smo v reprezentanci z željo, da bi ponovili uspeh oziroma se mu približali. Moštvo se dopolnjuje, igralci, ki so prišli v zadnjih dneh, so ogromna dodana vrednost za reprezentanco. Tekma proti Turčiji bo prvi realni pokazatelj, kaj bomo sposobni storiti v pomembnih trenutkih.«

Slovenska in turška izbrana vrsta sta se doslej pomerili 18-krat. Naši košarkarji vodijo v pripravljalnih soočenjih s 6:4 v zmagah in v uradnih dvobojih s 5:3, toda Turki so dobili obe zadnji tekmi v kvalifikacijah za SP 2019: v Stožicah s 86:77, v Ankari s 77:58. Njihov selektor Ergin Ataman, sicer trener prvaka zadnjih dveh sezon evrolige Anadoluja Efesa, ima nekaj kakovostnih adutov, med katerimi je naturalizirani zvezdnik njegovega kluba Shane Larkin v vlogi organizatorja. V ligi NBA pa od leta 2017 igrata krilo Cedi Osman (Cleveland), sicer rojen v Ohridu v Makedoniji, in visoki branilec Furkan Korkmaz (Philadelphia).