S svetovnega prvenstva v športnem ribolovu so se vrnili s srebrno medaljo

Vinko Mojškerc je bržčas eden naših najboljših športnih ribičev vseh časov. Že od mladih nog je rad lovil ribe in jih vneto prinašal domov. In ko je to otroško strast postopoma nadgradil, je postal ne le odličen športni ribič, ampak večkratni državni prvak, ki je s tekmovanj prinesel odličij kot najbrž še nihče pri nas. Zdaj prenaša bogato znanje na mlajše rodove.

Lukas Lipužič je na Irskem ujel morsko mačko. FOTO: Vinko Mojškerc

»Eni pravijo, da je uspeh v našem športu soodvisen od sreče. Motijo se: bistven je tekmovalčev stik z morjem, biti čim več na morju, znati uporabljati različne trnke, naveze, lakse, izkoristiti dober pribor, imeti dober občutek, kako natakniti vabo, kako jo pripraviti, se izuriti, da čim hitreje in čim več ujameš, to potem ločuje najboljše od preostalih.«

Maj Gajser s štirikilogramsko ražo FOTO: Vinko Mojškerc

Ribolov v severnem morju

Sodobno in hitro življenje ni naklonjeno športnemu ribolovu. Vpisa nimajo velikega. Otroci, kot smo izvedeli, bi radi že takoj ujeli nekaj velikega in trofejnega, to pa ne gre, treba se je najprej izuriti in izmojstriti, bistvo ribolova pa je vendarle (tudi) v potrpežljivosti.

Kljub majhni bazi pa našim delavcem v športnem ribolovu očitno uspeva iz malega narediti veliko in vrhunsko. Nazadnje jim je to uspelo z izbrano vrsto starih med 16. in 21. letom: s svetovnega prvenstva v športnem ribolovu iz zasidranega čolna so se iz irskega Carrigalina vrnili s srebrno medaljo!

Priprava vab je na severnem morju drugačna kot v Sredozemlju. FOTO: Vinko Mojškerc

Svetovni prvaki so postali Italijani, domačini iz Irske so bili tretji. Ob tem velja opozoriti, da ima športni ribolov na severu v primerjavi s tistim v Jadranu kar nekaj posebnosti, tako da so naši mladi fantje spoznali tudi marsikaj novega.

Glede na izkušnje s trnkarjenjem v Severnem morju sem fantom znal svetovati pri pripravi navez, vab in načinu ribolova.

V slovenski srebrni ekipi so bili Martin Fras, Lukas Lipužič, Maj Gajser (vsi Ribiško društvo Oradela Piran), Jan Krajcar (Ribiško društvo Solinar Piran) in Leon Križman (Morskošportni ribolovni klub Menola Izola). Omeniti pa je treba tudi odlični uspeh Martina Frasa, ki se je v konkurenci posameznikov uvrstil na drugo mesto na svetu. V tej konkurenci je tekmoval tudi Žan Tončetič (Športno potapljaško in ribiško društvo – Potapljači luke Koper).

Martin Fras se je med posamezniki uvrstil na drugo mesto. FOTO: Vinko Mojškerc

Ulov vrnili v morje

Tekmovanje je potekalo tri dni po pet ur z menjavami v čolnu, tako da je vsak lovil na štirih različnih položajih v čolnu. Oprema je bila večinoma osebna last tekmovalcev, nekaj pa je je prispevala tudi Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, ki je s še nekaterimi donatorji krila levji delež stroškov udeležbe na prvenstvu.

V zalivu na jugu Irske so na trnke še najbolj prijemali moli, morske mačke, šuri, pa tudi nekaj raž – celo s petkilogramsko težo – se je ujelo. Pri tekmovalnem točkovanju so imele ribe naslednje vrednosti: šur 1 točka, mol 2, morska mačka 3, raža 5, ugor 6. Minimalna mera je bila 18 centimetrov, vsako pa so sodniki po vpisu točk na table v posameznih čolnih takoj vrnili v morje.

Vodja slovenske reprezentance na prvenstvu Vinko Mojškerc je bil po vrnitvi domov vidno zadovoljen: »Glede na to, da imam kot nekdanji reprezentant v tej panogi veliko izkušenj tudi s trnkarjenjem v severnem morju, sem fantom znal svetovati pri pripravi navez, vab in načinu ribolova. Ta je dokaj specifičen, kar velja še posebno za morske mačke, saj so naveze povsem drugačne kot v Sredozemskem morju. K uspehu je zato zelo pripomogel dvodnevni trening pred tekmovanjem, na katerem sem lahko fante poučil o načinu ribolova in pripravi vab.«

Atlet postal vrhunski ribič Na lanski lestvici 100 najbogatejših Slovencev sta bila na 54. in 55. mestu tudi dva zanimiva rojaka. Eden je zdajšnji košarkarski šampion Luka Dončić, ki se je lahko pohvalil z 49,8 milijona evrov, takoj za njim pa je sledil dolgoletni državni rekorder v skoku v višino Sašo Apostolovski. Slednji je imel lani kot 85-odstotni lastnik trgovske verige z obutvijo Mass v žepu 49,6 milijona evrov, oba, tako košarkar kot nekdanji atlet, pa sta na lestvici najbogatejših vidno napredovala, Dončić (74,1 milijona evrov) je skočil že na 33. mesto, Apostolovski pa na 43., zdaj ima 59,9 milijona evrov. Slednjega izpostavljamo tudi zato, ker je medtem postal eden najboljših v ribolovu na velike ribe. Na letošnjem svetovnem prvenstvu ekip v ribolovu na sabljarke v Kostariki je namreč dosegel izjemen uspeh: s svojo ekipo je postal podprvak v tej disciplini lova na velike ribe.