S ponižnostjo se pride daleč, Marcel v tej sezoni izpustil le eno tekmo

Marcel Lorber sodi v krog najbolj pomenljivega pravila v 1. SNL, t. i. »Pavlinovega«, po katerem mora vsak prvoligaš tekmo začeti z enim v Sloveniji vzgojenim domačim igralcem, mlajšim od 21 let. A mariborski najstnik to jesen dokazuje, da je resnično eden od vijoličnih adutov za prihodnost.

Spektakularni gol proti Domžalčanom, s katerim je Mariborčane vrnil med žive, je bil že drugi v sezoni. Prvega je za 19-letni fant iz Rogaške Slatine zabil ob prvi tekmi trenerja Anteja Šimundže proti Muri. »Pravzaprav prihajam iz Cerovca pod Bočem,« je dal vedeti novi mariborski junak, ki je na hitro razblinil, zakaj je že od nekdaj vijoličen po srcu. »Vijolična kri je takoj začela teči po mojih žilah, rojen sem bil v mariborski porodnišnici.« Rojstno mesto ima simboličen pomen, bazni porodnišnici slatinške občine sta vendarle celjska ali ptujska.

Nazaj k nogometu, pri katerem gre Marcelu zelo dobro od nog. Spomladi je postal član prvega moštva pod taktirko trenerja Damirja Krznarja, prestal je ognjeni krst v slovenskem pokalu, ligaško sezono pa je presenetljivo začel v udarni enajsterici.

»V pripravljalnem obdobju ni kazalo, da bom takoj dobil priložnost. Nato sem se proti Birkirkari znašel v začetni enajsterici in začelo se je lepo obdobje, ki še traja. Moje dobro počutje in dobre igre, od 1 do 10 bi jih ocenil s sedmico, povezujem s tem, da nisem čutil pritiska. Ko sem stopil na igrišče, sem si rekel: 'Ne obremenjuj se in uživaj.' Morda mi je bilo lažje tudi zaradi mojega mirnega značaja. Nisem drzen, prej ponižen fant. Moje vodilo je, da s ponižnostjo lahko dosežem veliko,« se najstarejši sin v nogometni družini z veseljem spominja poletnega presenečenja.

Nadaljuje družinsko tradicijo

»Oče Darko in dedi Karel sta bila nogometaša pri Rogaški in Steklarju. Dajeta mi nogometne nasvete, toda najmočnejše oporo imam v mami Erni. A nisem edini nogometaš, mlajša brata nadaljujeta moško tradicijo. Žan, star je 17 let in je tretji vratar pri Rogaški, 13-letni Anej je krilni napadalec. To sem bil v njegovih letih tudi jaz,« je razkril družinsko deblo trenutno najboljši nogometaš pri Lorberjevih.

Marcel je v tej sezoni izpustil le eno tekmo v 1. SNL – zmago proti Bravu v Ljudskem vrtu. Pod Krznarjevo taktirko je igral na položaju zadnjega zveznega igralca, s prihodom Šimundže se je pomaknil naprej, bliže golu in napadalnejši vlogi. Po nizu na papirju lažjih tekem proti lažjim nasprotnikom in pričakovanih zmag se bodo za Mariborčane v nedeljskem štajerskem derbiju začeli dvoboji resnice. Ali so lahko že v tej sezoni šampionski? »Verjamem v našo konkurenčnost. V dosedanjem delu prvenstva smo imeli tudi nekaj smole, preprosto se nam ni izšlo. Če bi se nam, bi bili v boljšem položaju. Morda nam to, da nas ne uvrščajo v najožji krog kandidatov za naslov prvaka, celo ustreza. Bolje je, da nas podcenjujejo, in nato presenetimo,« je določil vloge v derbiju proti Celju.