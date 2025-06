S Kristjanom Čehom in Tino Šutej med elito

Ta teden bodo na svoj račun prišli slovenski ljubitelji atletike, ki bodo videli najboljše, kar premora naša reprezentanca v kraljici športa. Na sodobnem stadionu Poljane v Mariboru se bo jutri začelo ekipno evropsko prvenstvo druge in tretje kakovostne ravni, zasedba Atletske zveze Slovenije na čelu s kapetanoma Kristjanom Čehom in Tine Šutej, ki sta v odlični formi, pa bo poskušala narediti zgodovinski korak navzgor.

V štajerski metropoli bo vsaj za šest dni atletika vzela primat nogometu. Izziv je mikaven. Slovenija si bo želela zagotoviti eno od prvih treh mest v drugi skupini in s tem napredovanje v prvo ligo. Skupaj pa bo nastopilo okrog 1500 tekmovalcev in spremljevalcev iz 31 držav.

Tina Šutej sodi v svetovni vrh pri skoku s palico. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Šutejeva šesta v Parizu Tina Šutej, slovenska kapetanka na ekipnem EP, je v petek na atletski diamantni ligi v Parizu v skoku s palico dosegla šesto mesto, skočila je 4,53 m. Zmagala je dvakratna zaporedna svetovna prvakinja Katie Moon iz ZDA s 4,73 m.

Prva skupina ekipnega EP se bo od četrtka naprej merila v Madridu, iz druge in tretje skupine pa v višjo napredujejo prve tri reprezentance. V obeh bo nastopilo po 16 držav, ki se bodo pomerile v 19 disciplinah, kar pomeni, da bosta v vsaki disciplini nastopila po en atlet in atletinja. Tekmovalke in tekmovalci bodo za prvo mesto prejeli 16 točk. Vsako mesto nižje prinaša točko manj. Slovenijo bo zastopalo 45 športnikov. Tekmovanje druge skupine, v kateri je tudi Slovenija, bo v soboto in nedeljo. Tretja skupina bo na mariborskem stadionu Poljane tekmovala v torek in sredo.

Cilj slovenske reprezentance je jasen, preboj v prvo ligo. »Upam, da bo dal vsak posameznik svoj maksimum. Pred domačim občinstvom bo motivacija še višja. Cilj je napredovanje,« ambicij ne skriva vodja reprezentance Boštjan Fridrih. »Letos je ekipa odlično pripravljena, zato menim, da je omenjeni cilj realen,« optimizem deli tudi predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš.

Primož Feguš si obeta polne tribune in slovensko veselje. FOTO: Dejan Javornik

V drugi ligi bo prva favoritinja za zmago Belgija, po prijavah reprezentanc sledijo Norvežani (manjkala bosta zvezdnika Jakob Ingebrigtsen in Karsten Warholm) in Turki, Slovenija je pod vodstvom kapetanov, članov diamantne lige Čeha in Šutejeve, glede na sestavo ekipe za posamezne discipline pred EP četrta. Torej bo morala preskočiti eno od na papirju višje postavljenih reprezentanc, dosegljiva se zdi Turčija.

Čeh: Veselim se Evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh je v soboto na atletskem mitingu bronaste serije Svetovne atletike v estonskem Johviju v metu diska zmagal s 70,17 metra. S tem je za tri centimetre ugnal nekdanjega olimpijskega, svetovnega in evropskega prvaka Daniela Ståhla iz Švedske. »Bolj mrzlo je bilo in deževalo je. Zato je na začetku v krogu za izmet drselo. Znova sem vrgel prek 70 m in tako nadaljeval z lepo serijo dosežkov tega leta,« je bil zadovoljen slovenski kapetan za ekipno EP: »Vreme bo konec tedna v Mariboru povsem drugačno. Veselim se. Tekmovališče mi ustreza, veliko publike bo in želim si, da bi dosegel deveto zmago zapored.«

Zelo močna zasedba

»Pred dvema letoma smo bili v podobnem položaju in na Poljskem izgubili napredovanje praktično po fotofinišu (za pol točke; op. p.). Mislim, da lahko računamo na borbenost ekipe pred svojo publiko in da lahko nadomestimo zaostanek pred tekmicami. Nikoli doslej se še ni zgodilo, da bi bilo tako malo odpovedi. Vsi komaj čakamo na nastop,« je za STA dodal Fridrih.

V ekipi bo sicer manjkal poškodovani slovenski rekorder na 400 m ovire Matic Ian Guček. Poleg Čeha in Šutejeve pa bodo med drugimi točke za Slovenijo zbirali Žan Rudolf, Filip Jakob Demšar, Maja Mihalinec Zidar, Anita Horvat, Klara Lukan, Neja Filipič, Lia Apostolovski, Nika Glojnarič, veteranka Martina Ratej ter veliki mladi up Živa Remic.

1,8 milijona evrov bo stala organizacija ekipnega EP v Mariboru.

Evropska atletika je sicer precej dvignila standarde za izvedbo ekipnega EP v Mariboru. »To ima tudi finančne posledice, tekmovanje bo stalo okrog 1,8 milijona evrov,« je pojasnil direktor AZS Nejc Jeraša. AZS bo ekipno EP priredila kot nadomestni gostitelj, potem ko so Izraelu organizacijo prvenstva vzeli zaradi vojaške operacije v Gazi. AZS računa, da bodo skupaj z obema mariborskima atletskima kluboma in mariborsko občino uspešno unovčili izkušnje, ki so si jih pridobili pri organizaciji Olimpijskega festivala evropske mladine leta (Ofem) leta 2023, ko so tudi temeljito prenovili tudi atletski stadion Poljane.

Tudi v večernih urah

»To smo za ekipno EP še nadgradili. Poleg že zgrajene atletske dvorane smo dogradili pripravljalni del stadiona z novima metališčema za suvanje krogle in met kopja. Ob tem smo postavili tudi novi kletki za met diska in kladiva ter obnovili razsvetljavo na stadionu, ki zdaj omogoča tekmovanja v večernih urah,« je na opravljeno ponosen direktor podjetja Šport Maribor Ranko Šmigoc.

V začetku prejšnjega tedna so z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport sporočili, da se je glede na trenutno politično situacijo na Bližnjem vzhodu minister Matjaž Han kljub svoji naklonjenosti športu odločil, da ne bo prisostvoval na ekipnem EP. Odločitev je sprejel zaradi dejstva, da bodo na prvenstvu sodelovali tudi izraelski športniki.

»Evropska atletika je odgovorna za vodenje tega tekmovanja, določanje pravil in potrjevanje udeležencev, ki so člani te zveze. Izraelska atletska zveza je polnopravna članica EA in ima kot taka pravico sodelovati na tekmovanjih, iz katerih ni bila izključena,« so pojasnili v AZS.