Rusinja s kazahstanskim potnim listom velika zmagovalka Wimbledona

Kazahstanka Jelena Ribakina je zmagovalka najprestižnejšega teniškega turnirja na svetu. V finalu tretjega letošnjega grand slama v Wimbledonu je premagala Tunizijko Ons Jabeur s 3:6, 6:2 in 6:2.

Za triindvajsetletno Kazahstanko, sicer rojeno v Moskvi, je to največji uspeh v karieri in prvi naslov na enem od štirih največjih turnirjev na svetu. Za nagrado je prejela 2,3 milijona evrov, glede na to, da letošnji turnir v Wimbledonu zaradi neudeležbe ruskih in beloruskih športnikov ne šteje za točke WTA, pa bo ostala na 23. mestu svetovne računalniške lestvice. Ironično je, da je zmagovalka turnirja postala Rusinja, ki ima stalno bivališče v Moskvi in ki je kazahstansko državljanstvo vzela 2018 zaradi materialne koristi.

Šele tretja turnirska zmaga

To je šele njena tretja turnirska zmaga v karieri. Obe prejšnji je slavila pred pandemijo in obe na turnirjih serije WTA 250 - Bukarešta 2019 in Hobart 2020.

Ribakina je v Wimbledon prišla brez visokih pričakovanj, saj njena forma ni obetala veliko. Le na dveh od petnajstih turnirjev, ki se jih je udeležila, je nanizala več kot dve zmagi. Najboljši rezultat je dosegla takoj na začetku leta v Adelaide, kjer je izgubila v polfinalu.

Za obe igralki je bil nastop v finalu Wimbledona največji športni dogodek v karieri. Pred tem nobena na turnirjih velike četverice ni prišla dlje od četrtfinala. Jabeurjeva, sicer druga igralka na svetu, je zapravila priložnost, da bi postala prva Arabka in prva predstavnica Afrike z naslovom grand slam.

Hkrati je Ribakina, ki je osvojila prvi grand slam za Kazahstan, prekinila njeno serijo enajstih zmag na travi - pred Wimbledonom je osvojila turnir v Berlinu, in ji zadala šele deseti poraz v 2022. S 36 zmagami v sezoni je Ons Jabeur druga najuspešnejša igralka leta; zaostaja le za vodilno tenisačico sveta Igo Swiatek.

Po zmagi je povedala, da so to zanjo povsem novi občutki. »Čeprav sem svoj cilj izpolnila, sem bila pred finalom zelo nervozna. Tudi v prvem nizu se nisem mogla sprostiti. Šele ob pomoči publike sem premagala tremo in začela igrati tako, kot znam,« je povedala Ribakina.