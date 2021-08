Rumena družina za ubranitev časti

Previsok izid

Povratnik Lotrič že zadeva Izida zadnjih tekem 4. kroga 1. SNL – CB24 Tabor : Olimpija 1:2 (Đorđe Crnomarković 52.-avt.; Crnomarković 56., Aldair Djalo 61.); Aluminij : Mura 1:1 (Haris Kadrić 31.; Mitja Lotrič 21.). Vrstni red: Maribor 9, Koper in Olimpija po 7, Bravo 6, Kalcer Radomlje 5, CB24 Tabor 4, Aluminij in Celje po 3, Mura 2, Domžale 1.

Zgodba rumene družine, kot pravijo privrženci moštvu nogometašev Domžal, je prestala že marsikatero zanimivo evropsko poglavje, novo sledi v današnjem večeru, ob 20. uri., tokrat na našem največjem stadionu. V Stožicah se bo moštvo trenerjaposkusilo proti uglednemu Rosenborgu iz Trondheima na Norveškem zoperstaviti precej bolj konkurenčno kot na uvodni tekmi, ko je izgubilo kar z 1:6. Povrhu tokrat ne bo igralo v svojem športnem parku, toda niti trenerja niti igralcev selitev na stadion, kjer so pred leti prav privrženci Domžal že uživali v spektaklih in takrat odličnih evropskih predstavah svojega moštva proti Freiburgu in Marseillu, ne moti preveč. »Nikakor ta selitev nima kakšnega posebnega vpliva. Ne nazadnje je to igrišče daljše in širše, omogoča dober nogomet, seveda pa ga tudi poznamo, saj tu igramo vsaj štirikrat na leto,« razmišlja omenjeni strateg Domžal. Zadovoljen je ob spoznanju o poglavitni uresničitvi cilja šestih tekem v Evropi. Domžalčani so namreč izločili tekmece iz Luksemburga in Finske, zdaj pa je po uvodni spodleteli predstavi na Norveškem pred njimi še evropska tekma št. 6 v tej sezoni.Tudi kapetanse zaveda, da je to zadnja stopnica v letošnjem mednarodnem poletju. »Zdaj si pač moramo priznati, da je praktično vse odločeno, toda zaradi sebe in vseh drugih pri klubu si želimo odigrati dobro tekmo. Jasno, imeli smo opravka z zelo kakovostno ekipo, vendar pa je bil izid previsok. Na tej povratni tekmi si želimo dokazati, da le nismo toliko slabši od Norvežanov,« je na sklepni novinarski konferenci po tekmi poudaril izkušeni nogometaš, ob tem dejal, da je za nekatere njegove mlajše soigralce to komaj prvi stik z evropskim nogometom na tej tekmovalni ravni, vseeno pa v luči pričakovanja današnjega večera ostaja optimist in si misli, da bo s soigralci vendarle bolj konkurenčen, kot je bilo to videti prejšnji teden v Trondheimu. Domžalčani so na uvodni tekmi nastopili v postavitvi 3-5-2 (), kot je dan pred tekmo revanšo poudaril Đuranović, pretiranih zasukov v postavi ne gre pričakovati, rad pa bi okrepil aktivnost moštva na bočnih položajih: »Prav tu so nas Norvežani prehitevali.«