Rokometaši začeli z zmago na Nizozemskem

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoji prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 danes v gosteh premagala Nizozemsko s 34: 23 (14 : 15). Kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo 2022 so po odpovedanih novembrskih tekmah s Poljaki in Turki začeli zmagovito, v predmestju Amsterdama so po bledem prvem polčasu v drugem le pokazali pravi obraz.



V slovenski reprezentanci sta bila najučinkovitejša Jure Dolenec in Blaž Janc, oba sta dosegla po sedem golov. Dragan Gajić in Darko Cingesar sta jih prispevala po pet. Druga medsebojna tekma z Nizozemci jih čaka že v nedeljo v celjskem Zlatorogu, ta obračun bo tudi zadnji pred svetovnim prvenstvom med 13. in 31. januarjem v Egiptu.



Na drugi današnji tekmi skupine 5 so Poljaki v gosteh premagali Turke z 29 : 24.