Rokometaši Celja že do 25. naslova državnih prvakov

Po današnji zmagi velenjskega Gorenja nad trebanjskim Trimom iz Trebnjega z 29 : 27 v zaostali tekmi 14. kroga rokometne lige je znan novi prvak v sezoni 2021/22. Že 25. naslov so osvojili rokometaši Celja Pivovarne Laško. Celjska zasedba je od slovenske osamosvojitve le šestkrat ostala praznih rok v državnem prvenstvu. Štirikrat so se naslova veselili Velenjčani (2008/09, 2011/12, 2012/13 in 2020/21), po enkrat pa Prulčani (2001/02) in Koprčani v sezoni 2010/11.

Po koncu sezone se bosta od prvoligaške druščine poslovila Herz Šmartno in Ljubljana, med elito se vračata Krško in novomeška Krka.